Sobre l'adoctrinament a l'Escola Catalana

Portem massa dies havent de respondre acusacions molt greus contra els treballadors i treballadores de l’ensenyament a Catalunya per adoctrinament d’alumnat. De fet hem sabut que fins i tot a Galícia s’està investigant un mestre per haver promogut un debat sobre Catalunya entre el seu alumnat. C’s, PP, fins i tot alguna figura important en la història del PSOE, porten temps fent aquestes acusacions que posen en qüestió la professionalitat i les bones pràctiques del nostre col·lectiu en allò que és la nostra raó de ser: l’educació.

Amb aquest escrit volem deixar clar d’una vegada per totes la nostra posició sobre aquesta qüestió. Per a nosaltres l’educació és també fomentar l’esperit crític, qüestionar-se totes les informacions que circulen pels mitjans en forma d’opinió publicada o per les xarxes socials. De fet, segons els currículums vigents és una obligació que tenim envers el nostre alumnat. Com també ho és fer conèixer a l’alumnat els fonaments de la societat democràtica i els drets i llibertats tan individuals com col·lectius, la nostra llengua pròpia i la nostra història

Aquests darrers dies fins i tot s’ha qüestionat el dret que tenen els alumnes de secundària a fer vagues d’estudiants i de fet, s’han viscut les mobilitzacions més massives que és recorden en tota la nostra història, amb una manifestació insòlita a Barcelona que va aplegar 80.000 estudiants, a banda de les que es van viure a altres ciutats i pobles del nostre país. Volem recordar, com sempre fem, que és una obligació tant del professorat com de les famílies protegir aquest dret i donar-lo a conèixer entre l’alumnat, sobretot des dels primers anys que en són titulars.

De fa uns dies l’ofensiva ve del govern de l’estat i del seu principal suport parlamentari, el Partit Popular. Méndez de Vigo ha fet un requeriment a la Generalitat i també a l’Alta Inspecció per tal que investigui el tema. El Sr. Hernado, portaveu del grup popular, en la seva intervenció al congrés dels diputats del dia 11 d’octubre va acusar el nostre col·lectiu d’estar adoctrinant als alumnes catalans.

Venint de qui venen aquestes acusacions ens indignen per diferents motius. El primer, el Partit Popular és hereu d’Alianza Popular un partit que es va crear a partir de ministres franquistes amb la base social que sustentava la dictadura del General Franco. És sabut que si l’escola al nostre país ha intentat adoctrinar l’alumnat fou durant la dictadura amb la Formación del Espíritu Nacional, prohibint el català amb la clara voluntat de fer-lo desaparèixer i amb la creu catòlica present a totes les aules, símbol omnipresent del nacionalcatolicismo.

També ens indigna que parli d’adoctrinament un govern que en aprovar la LOMCE va posar com a objectiu «españolizar a los niños catalanes» en paraules de l’inefable exministre Wert i que va fer avaluable l’assignatura de religió catòlica. La religió sí que és doctrina i ha d’estar fora dels centres educatius. A més adoctrinar és fer ciutadans que no siguin crítics amb els pensaments, normes i ensenyaments i torna a ser precisament la LOMCE la que redueix la importància curricular de matèries com la filosofia, l'art i la música."

Nosaltres eduquem en drets, en valors i no podem separar la nostra feina de la realitat que viu el nostre país. D’una altra forma no podríem exercir la nostra professió, negaríem la nostra funció irrenunciable de donar elements a l’alumnat per conformar-se la seva pròpia cosmovisió, les seves opinions, la seva ideologia.

En darrera instància no podem deixar de recordar el que venim dient de fa temps sobretot ara que el fantasma de l’article 155 de la Constitució plana sobre nosaltres: la LEC i la LOMCE amb el seu sistema piramidal de corretja de transmissió obren la porta a la politització del sistema, en el sentit més partidista del terme. Direccions que poden ser escollides per l’administració i professorat que pot ser escollit per les direccions ens fan més vulnerables davant el possible control del Departament d’Ensenyament per part d’un partit, el PP, amb escàs suport social a Catalunya. Des d’USTEC·STEs, com hem fet fins ara, seguirem lluitant per què això no passi i per una escola catalana, pública, laica, coeducadora i democràtica.

USTEC·STEs (IAC), 13 d'octubre del 2017.