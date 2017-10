Referèndum

Sànchez i Cuixart surten de l’Audiència Nacional sense mesures cautelars

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han sortir de l’Audiència Nacional. Tots dos havien entrat a primera hora del matí, i després d’aproximadament tres hores ja han acabat la compareixença. Sànchez només ha contestat les preguntes del seu advocat, mentre que Cuixart finalment ha decidit no declarar. Tant ells dos com també els altres dos declarants d’avui, el Major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la intendent Teresa Laplana, han sortit en llibertat i sense mesures cautelars.

Jordi Sànchez, a la sortida de l’Audiència Ncaional, ha declarat que la voluntat que emparava els manifestants del 20 de setembre era la d’exercir el dret a mobilització per protestar davant d’unes actuacions “injustificades”, i ha refermat que avui dia aquelles mobilitzacions segueixen sent un referent de “civisme i pacifisme”, que en cap cas les persones que van ser presents a la mobilització van alterar “allò que la fiscalia vol fer creure que es pretenia alterar”, i ha reiterat que el dret a mobilització continua sent “una de les eines imprescindibles en tota democràcia”.



Sànchez ha remarcat el caràcter pacífic i cívic de les mobilitzacions de l’ANC, i ha posat en valor el paper dels voluntaris, que van garantir que la mobilització transcorregués sense incidents malgrat la rapidesa amb què es va convocar per les xarxes i les més de 50.000 persones que hi van assistir. Sànchez també ha recordat el jutjat que va ordenar les detencions del dia 20 de setembre treballa sota un secret de sumari i que, per tant, “no permet donar garanties” a ningú de proporcionalitat de les seves decisions.



També ha transcendit que la fiscalia espanyola ha rebut un nou atestat de la Guàrdia Civil i ha sol·licitat novament la compareixença de Sànchez, Cuixart, Trapero i Laplana novament, sense data fixada encara, per tornat a declarar.



Crida al diàleg i mediació



Jordi Sànchez ha valorat també l’oportunitat que representa que actors internacionals s’hagin ofert a mediar i dialogar, i la necessitat de resoldre la situació a través de la mediació. “És el moment que Govern espanyol, les Corts espanyoles i el Cap d’Estat entenguin que no poden demorar la seva responsabilitat d’obrir vies de diàleg”, ha dit, i ha reiterat la predisposició mostrada pel Govern català a parlar i negociar, però ha advertit que la mediació no ha de portar a la renúncia al mandat del 27 de setembre ni de l’1 d’octubre.



“Dialogar mai és una vergonya; acceptar la mediació mai és un problema. El que cal és abordar la realitat tal com és, no tal com agradaria que fos”, ha conclòs.