Puigdemont portarà la victòria del sí al Parlament perquè proclami la independència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest diumenge que els propers dies traslladarà al Parlament el resultat del referèndum -amb aclaparadora victòria del 'sí', 2.020.144 vots, per sobre del 90%- perquè faci el que preveu la llei del referèndum, és a dir, proclamar la independència.

"Ens hem guanyat el dret de tenir un estat independent’, ha manifestat. ‘Ens hem guanyat el dret de ser respectats i reconeguts. Milions de persones heu parlat alt i clar i heu llançat el missatge que teniu dret de decidir el vostre futur i la vostra llibertat.’ després de la demostració de civisme que han demostrat els catalans davant d’una “resposta vergonyosa i violenta” de l’Estat espanyol.

Considera que el Procés ha guanyat aquest diumenge legitimitat als ulls de la comunitat internacional a causa de la "repressió brutal" de l'Estat, Puigdemont s'ha adreçat també directament a la comunitat internacional i en especial a la UE, a qui ha avisat que "ja no pot continuar mirant cap a un altre cantó". El president català ha dit que la "repressió i hostilitat" mostrada aquest diumenge per l'Estat a Catalunya fa que la carpeta catalana ja no sigui "un afer intern" i reclami una actuació immediata de la comunitat internacional.

Puigdemont també ha volgut expressar el seu agraïment “profund i sincer” pel suport internacional que ha rebut Catalunya durant aquesta jornada històrica, i també ha tingut paraules per les més de 800 persones ferides en els fets d’avui. “Aquests fets no quedaran impunes”, ha exclamat.