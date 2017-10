Prou impunitat. Feixisme ni al País Valencià, ni enlloc.

El feixisme al País Valencià, concretament a València, ha colpejat de forma molt violenta amb la intenció d’atemorir a les forces polítiques democràtiques d’esquerres, i col·lectius socials més progressistes.

El que és realment preocupant és la complicitat del Partit Popular amb la Delegació del Govern, que han donat carta blanca a la extrema dreta, amb actituds molt violentes i amb simbologia feixista, per impossibilitar el dret democràtic a la llibertat de manifestació i reunió.

Els cossos de la policia i els comandaments de la mateixa van ser complaents amb les actituds coactives, insults, amenaces per part dels feixistes, que varen atemptar contra la llibertat individual i col·lectiva dels valencians i valencianes d'expressar-se públicament en la defensa dels nostres drets polítics, socials i culturals.

És habitual aquesta complicitat i passivitat davant el feixisme des de determinades institucions, mitjans de comunicació i partits del règim del 78. El senyor Moragues és el responsable de la Delegació del Govern espanyol i per això demanem la dimissió immediata per l'incompliment de les funcions que implica el càrrec que ostenta.

La Diada del País Valencià continua essent un punt de fricció provocada per elements antidemocràtics i grups de l’extrema dreta que exerceixen una violència física i verbal contra manifestants amb una impunitat policial, judicial i mediàtica preocupant. Malgrat les amenaces feixistes, la ciutadania es va voler manifestar i així es va fer, malgrat l’intent de sabotatge de la manifestació, per reivindicar de forma democràtica, unitària i decidida que la societat valenciana vol decidir el seu futur com a subjecte polític i que cap amenaça ultradretana silenciarà aquest anhel de llibertat.

Malgrat aquests fets absolutament condemnables, els valencians i valencianes ens hem manifestat i anem a seguir fent-ho. Això sí, prenem nota dels fets ocorreguts, ja que no anem a permetre més actituds de tebiesa i complicitat amb el feixisme.

Demanem que les diferents entitats de la societat civil valenciana es posicionen fermament a favor dels drets democràtics i no es deixen manipular per elements de tall feixista i que, una vegada descoberts, han de ser expulsats per respecte a la societat, coherència i dignitat de la pròpia entitat.

Emplacem a les classes popular organitzades a continuar construint un País Valencià inclusiu, acollidor i lliure de feixisme. NO PASSARAN

Dimissió del Delegat del Govern espanyol Moragues.

Per la llibertat d'expressió i manifestació.

Contra el feixisme, més democràcia i Unitat Popular.