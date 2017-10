per la república

Milers de persones es concentren a l’Avinguda Lluís Companys per seguir el Ple del Parlament

Milers de persones es concentren a l?Avinguda Lluís Companys per seguir el Ple del Parlament

Milers de persones es concentren a l?Avinguda Lluís Companys per seguir el Ple del Parlament

Milers de persones es concentren a l?Avinguda Lluís Companys per seguir el Ple del Parlament

Milers de persones es troben concentrades de de primera hora de la tarda al Passeig Lluís Companys. També la quarantena de tractors que han anat arribant des de diversos punt del país.

La crida a venir fins a aquest punt, feta ahir per l’ANC, ha estat molt ben acollida per la ciutadania. Hi ha dues pantalles ben grans a l’alçada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una mirant en direcció nord i una direcció sud, que serviran perquè la gent pugui fer un seguiment en directe de la sessió del Parlament a partir de les 18 h, moment en què s’iniciarà el Ple.

A les 18 h, l’Assemblea farà públic un hashtag per fer el seguiment de la sessió i canalitzar tots els missatges que la ciutadania vulgui transmetre en aquests moments tan transcendentals.

De fet, que la sessió d’avui genera gran interès internacional ho demostra el fet que s’ha arribat al miler d’acreditats al Parlament per informar de la jornada, dels quals uns 400 estrangers. Una xifra rècord.