Per la República

MÉS per Mallorca considera inacceptable que l'Estat respongui amb el 155 a l'oferta catalana de diàleg

MÉS per Mallorca ha considerat un error i una irresponsabilitat la decisió de Mariano Rajoy d'iniciar el procediment previst a l'article 155 de la Constitució espanyola contra l'autonomia catalana, malgrat ja l'hagués anat aplicant dissimuladament i tan injustificadament com ara; "impugnaran el diari de sessions?impugnaran que el president Puigdemont assumís la voluntat democràtica dels catalans expressada l'1-O?" s'ha demanat la coportaveu Bel Busquets, recordant que ahir no es va votar cap declaració al Parlament català.

Els ecosobiranistes recorden que ahir el president Puigdemont va estendre una mà al diàleg, que ara just es pot entendre rebutjada amb l'inici del 155. Per això MÉS per Mallorca segueix demanant la mediació internacional com única possibilitat de donar resposta dialogada i democràtica a aquest conflicte polític.

La formació mallorquinista ha assegurat que la proposta de reforma constitucional insinuada avui per Pedro Sánchez no és acceptable, en tant que es basa en l'inici de l'aplicació del 155 i ve predefinida pels límits establerts pel PP, PSOE i Ciudadanos. "Eventuals canvis constitucionals de la mà de la suspensió de l'autonomia de Catalunya no auguren res de bo per a territoris com Balears, que cada dia veiem trepitjats els drets dels nostres ciutadans" ha declarat el coportaveu David Abril.

Per això, i entenent que l'inici d'aquesta aplicació de l'article 155 és un cop d'estat contra el sistema autonòmic, els ecosobiranistes exigeixen una resposta contundent de les institucions d'autogovern de les Illes Balears.