Res a celebrar

Més d'un centenar d'Ajuntaments restaran oberts el 12-O

Més d'un 100 de municipis mostraran el seu rebuig al Dia de la Hispanitat amb l'obertura dels Ajuntaments. Alcaldes i regidors sobiranistes aniran treballar, i no s’atendrà la ciutadania ni es faran tràmits administratius.

Molts ajuntaments governats per partits independentistes obriran avui la porta, en un gest més simbòlic que efectiu, per mostrar el rebuig al Dia de la Hispanitat. En la majoria de casos, seran només alcaldes i regidors sobiranistes els que aniran a treballar, i no s’atendrà la ciutadania ni es faran tràmits administratius. És el cas de Badalona, Celrà, Collbató, Arenys de Munt, ... per citar alguns. A Lleida, els municipis governats per ERC obriran portes “com un dia normal”. En municipis on governa la CUP, els ajuntaments restaran oberts.

A Bergs hi haurà la possibilitat de treballar al personal de l’Ajuntament. Una quarantena dels 162 treballadors han mostrat la voluntat de treballar per expressar el seu rebuig, un any més, a la festa nacional espanyola.