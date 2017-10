Referèndum

La Favb crida a l'aturada general del 3-O

La Favb i les treballadores i treballadors de l'entitat s’adhereixen a la jornada d'aturada general convocada per diverses entitats per a aquest dimarts 3 d'octubre de 2017, en protesta i rotunda condemna per la brutal repressió policial exercida sobre gent totalment indefensa amb què el Govern central va respondre a la convocatòria de la consulta de l’1 d'octubre.

Ens causa profunda indignació la violència emprada sobre una població civil que, al llarg de la jornada, es va mostrar en tot moment cívica i pacífica i ens repugna especialment la desfermada gratuïtament contra col·lectius vulnerables de gent gran i joves. Aplaudim l'actitud amb què va actuar una ciutadania que, des de tots i cada un dels barris de Barcelona, va resistir de manera pacífica i exemplar l'assalt dels cossos de seguretat de l’Estat als centres educatius per impedir les votacions.

Des d’una enorme tristesa per la gravetat dels fets, fem una nova crida a la resolució del conflicte polític per la via del diàleg. Exigim política davant l’absoluta manca de resposta política per part del govern del PP.