Diada Cstellera

La CUP Reus manifesta que l'Ajuntament premia a FCC inclús en actes culturals

Arran de la Diada Castellera celebrada aquest dissabte passat a la plaça Mercadal de Reus, la CUP ha denunciat els privilegis que segons la formació tenen adquirits grans empreses contractistes com ara FCC -empresa que gestiona el servei de recollida de residus i neteja viària a la ciutat de Reus- en els actes de l'any de la Capital de la Cultura Catalana. El regidor de la CUP Xavier Angelergues ha manifestat el seu malestar pel fet que l'Ajuntament de Reus ha informat als grups municipals que els mecenes del Reus Capital de la Cultura, entre els quals FCC, tenien prioritat per figurar al balcó de l'Ajuntament durant la diada castellera celebrada aquest dissabte.

A aquest fet cal sumar-li que en les publicacions que ha editat l'Ajuntament de Reus relacionades amb la capitalitat cultural de Reus hi ha propaganda en forma de logo o breus explicatius d'aquestes empreses. En aquest sentit el regidor ha indicat que el balcó hauria de ser "l'espai dels reusencs, i no la materialització dels privilegis adquirits a costelles de tots els ciutadans de Reus". Fomento de Contrucciones y Contratas és una de les empreses patrocinadores de l'any del Reus Capital de la Cultura Catalana, conjuntament amb Repsol i la Caixa, I per aquest motiu l'Ajuntament justifica que el logo d'aquestes empreses aparegui en els gran esdeveniments i alhora representants d'aquestes empreses hi són convidats. El regidor cupaire ha afirmat que "és paradoxal que una empresa que s'endú un benefici industrial immens amb els impostos dels ciutadans de Reus des de fa dècades, ara se la premiï amb propaganda institucional només perquè retorna una ínfima part del que guanya anualment". Angelergues ha recordat que fa pocs mesos es va crear un espai de coordinació per avançar en la internalització del servei de la neteja viària i recollida de residus, en aquest sentit Angelergues ha afirmat "que la CUP treballarà en l'àmbit institucional i a nivell de carrer per aconseguir l'objectiu d'aconseguir el control directe del servei per part de l’Ajuntament".

El càrrec electe de l’esquerra independentista també ha fet una dura crítica per la presència de la Caixa com a entitat patrocinadora, després que aquesta es posiciones clarament contra la voluntat del poble català de crear un estat propi.

Finalment el regidor cupaire ha manifestat que els membres de la CUP han estat presents durant la jornada a peu de carrer com espectadors o bé com a participants en els castells