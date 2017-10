Referèndum

La CUP exigeix la immediata dimissió de l’Alcalde Ballesteros després de l’onada repressiva a la ciutat de Tarragona

El president de la Secció Local d'ERC a Tarragona, Sergi Albarrán , va resultar "agredit" per agents de la Policia Nacional a la plaça Imperial Tàrraco de la ciutat, on aquest diumenge s'havia desplegat un ampli dispositiu policial destinat a impedir el referèndum de independència, han explicat a Europa Press fonts del partit.

Ahir, 1 d'octubre, Tarragona va viure uns fets que quedaran enregistrats en la memòria de la ciutat durant anys. Desenes de milers de persones van participar en el referèndum d'autodeterminació convocat per Govern de la Generalitat malgrat una repressió policial brutal i salvatge que va comportar una violència física absolutament desproporcionada exercida bàsicament per la Guardia Civil i la Policia Nacional contra la ciutadania.

Aquests cossos repressius van pegar persones de totes les edats i condicions amb l’objectiu de fer mal, amb la intenció d'intimidar les persones que lliurement havien decidit exercir el seu dret de vot, van assaltar col·legis electorals, van robar urnes i paperetes, van intentar impedir l'exercici del dret de vot. En definitiva, van intentar impedir drets democràtics bàsics sembrant el terror a nombrosos indrets de la nostra ciutat.

Feia dies que al Port de Tarragona hi havia un vaixell preparat per allotjar aquests policies enviats a reprimir-nos. L'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, es va negar en el seu moment a opinar sobre aquest fet. Ahir, però, també es va negar a «opinar», a «condemnar», i ja no diguem a impedir, que ciutadanes i ciutadans de Tarragona fossin agredits de forma salvatge per voler votar, que edificis públics de la ciutat fossin destrossats en assalts exercits per policies al servei dels seus socis de govern a l'Ajuntament, tot amb el beneplàcit i la participació d'un dispositiu de la Guàrdia Urbana al servei dels repressors que en cap moment va intentar defensar les ciutadanes i ciutadans de la ciutat, sinó que va possibilitar i facilitar l’acarnissament.

Des de la CUP de Tarragona exigim que Josep Fèlix Ballesteros assumeixi les seves responsabilitats a nivell local en la repressió exercida contra la ciutadania tarragonina. Ahir, Ballesteros es va mostrar incapaç de defensar els mínims exigibles de seguretat en una societat democràtica. Va ser incapaç, com a alcalde, de defensar el dret de vot de la ciutadania tarragonina i va ser incapaç de posar, abans que la seva supervivència política, la defensa de la vida, de la pau i de la democràcia a Tarragona. Per tot això, exigim la dimissió com a alcalde de Josep Fèlix Ballesteros.

Alhora, volem donar les gràcies a tota la ciutadania que va defensar col·legis, que va participar en la construcció del referèndum, que va anar a votar «sí» o «no», que va sortir al carrer a cridar «Llibertat, llibertat!». Encoratgem tothom a continuar en les mobilitzacions contra la repressió policial participant activament en la vaga general dimecres convocada de forma legal per CGT, IAC, COS i CNT (a la qual s'han afegit Òmnium, ANC, UGT i CCOO) el dimarts 3 d'octubre. I atesos els resultats del referèndum d'autodeterminació celebrat l'1 d'octubre exigim al Parlament de Catalunya la proclamació de la República Catalana durant aquesta setmana en què ens trobem.

Agressió al president de la Secció Local d'ERC a Tarragona, Sergi Albarrán

En xarxes socials es pot veure un vídeo en el qual apareix ja ferit Albarrán, a qui acompanyen dues persones perquè rebi atenció mèdica, i el grup és colpejat per diversos agents, el que provoca la caiguda d'un altre d'ells a terra.

L'alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros , ha publicat un missatge a Twitter assegurant que la violència no és el camí i que "només la serenitat i el diàleg polític valent" comportarà solucions.