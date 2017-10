La CUP de Tarragona aplaudeix la decisió de Josep Maria Prats de trencar amb el Govern de la ciutat

Des de la CUP de Tarragona, volem fer públic el nostre posicionament davant la renúncia del regidor Josep Maria Prats al seu càrrec de quart tinent d’alcalde i conseller de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona.

Hem debatut, hem discrepat i hem dissentit moltes vegades amb moltes de les propostes que Prats ha fet des que és al Govern; de la mateixa manera que hem estat d’acord amb altres que ha fet. Avui, veient la seva valentia i la seva coherència com a persona en deixar un càrrec que implica un pacte amb el partit que va ordenar la violència indiscriminada contra milers de ciutadans i ciutadanes que l’únic que volien era votar, no podem fer res més que aplaudir-lo.

De la mateixa manera, no podem entendre que persones coherents, treballadores, defensores dels drets humans i humanes, en definitiva, continuïn callant davant l’agressió violenta més gran que hem patit les ciutadanes i els ciutadans de Tarragona durant aquest segle XXI. Com pot ser que consellers i conselleres que aposten per la defensa dels drets humans, almenys de paraula, callin ara i no gosin ni badar boca condemnant l’agressió que vam patir l’1 d’octubre?

Prats deixarà de ser conseller de Cultura però passarà a ser recordat com la persona que, des del seu càrrec a l’Equip de Govern de la ciutat, va saber dir “prou”. Les i els que avui callen per disciplina de partit, per lleialtat a l’alcalde o per convenciment personal només els podrem recordar com a complement necessari per a una repressió indiscriminada contra les tarragonines i tarragonins que volien votar.

Esperem que la decisió de Prats faci reflexionar tothom i qui encara manté un mínim de dignitat no la perdi més encara. Tal com deia l’alcalde Ballesteros, “La violència mai no està justificada”, però no veure-la, negar que s’hagi produït o relativitzar-la quan aquesta té lloc contra els ciutadans i ciutadanes de la ciutat on vius per part de policies que, suposadament, havien de garantir la pau i l’ordre, és el més gran dels cinismes.

Conselleres i consellers de l’Equip de Govern de Tarragona, per decència, seguiu l’exemple de Prats i dimitiu. Tothom a la ciutat, menys l’alcalde, va sentir el clam “Ballesteros dimissió”. Abandoneu qui no va ser capaç de dir no a la repressió i l’ha minimitzat després.