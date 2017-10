LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP-Crida per Girona demana a l’Ajuntament de Girona que deixi de treballar amb Banc Sabadell i CaixaBank

CUP-Crida per Girona

La CUP-Crida per Girona ha demanat al govern de Girona que faci els tràmits corresponents per deixar de treballar amb el Banc Sabadell i amb CaixaBank, arran de les darreres mesures empreses per aquestes entitats bancàries amb l’objectiu de perjudicar el procés d’independència i generar “por i incertesa” en la ciutadania.

Així, la formació creu que Girona s’hauria de sumar a la resta de municipis que ja han anunciat mesures similars. Segons els cupaires “les elits econòmiques pretenen condicionar les decisions de les institucions catalanes i la voluntat del poble de Catalunya, i no podem caure en aquest xantatge intolerable”.

Per això, han instat l’Ajuntament de Girona a revisar els convenis i la relació del consistori amb aquests bancs i a buscar alternatives en entitats “que respectin els drets i les llibertats, i que no pretenguin interferir en les decisions sobiranes de les institucions catalanes”. La formació també ha animat la ciutadania a deixar d’operar amb aquestes entitats i a potenciar la banca ètica.