9-O

La Comissió 9 d’Octubre convoca la manifestació de la Diada amb un “Sí al valencià”

La Comissió 9 d’Octubre, formada per diverses associacions, sindicats i partits, ha realitzat avui una roda de premsa per a convocar la tradicional manifestació ciutadana del 9 d’Octubre.

La manifestació eixirà a les 18 hores de la plaça de Sant Agustí, de València, i enguany té com a lema “Sí al valencià”.

L’elecció del lema d’enguany vol posar l’accent en la llengua com a element de trobada i cohesió social, com a espai comú i valor compartit d’una societat plural. En aquest sentit, dir “sí al valencià” és dir sí a la convivència, al respecte, a la igualtat, a una personalitat pròpia construïda amb les aportacions de persones d’origen divers. La llengua entesa en positiu i com a instrument de diàleg.

Més concretament, les organitzacions convocants han expressat el seu balanç positiu del canvi de cicle polític produït ara fa dos anys al País Valencià, que va posar fi a dècades de governs antivalencians, autoritaris i corruptes, i han fet resum de les passes positives que s’han donat pel que fa a posar fi a la discriminació que la llengua del poble valencià ha patit durant tants anys: des del pacte per la competència lingüística per a l’accés a la funció pública i el decret d’usos administratius, fins al projecte de Llei de Plurilingüisme. Així mateix, han denunciat els intents fracassats de ressucitar la vella política de conflictivització artificial de la llengua, que la societat valenciana no comparteix en absolut, i han exigit que es deixe de polititzar la llengua.

Alhora, també han enumerat els objectius que cal afrontar, en l’ambit de la llengua, durant la segona part de la legislatura, fent especial incidència en la recuperació dels mitjans de comunicació públics en llengua pròpia (Àpunt, TV3 i CatRàdio), com a condició necessària per avançar cap a l’objectiu de la igualtat lingüística, i al suport que necessita la nostra cultura, després d’anys de desatenció quan no de persecució.

Les organitzacions que formen la Comissió han ressaltat la pluralitat de la seua composició i, atenent al context polític actual, han posat en valor la capacitat de diàleg i consens que implica, com a exemple d’una forma de fer positiva, constructiva i sempre atenta als interessos i necessitats dels ciutadans.

La Comissió 9 d’Octubre ha fet, finalment, una crida a valencianes i valencians a participar de manera festiva en la Diada del dia 9 i, particularment, en la manifestació que tindrà lloc a València per la vesprada, com una expressió d’afirmació democràtica en la nostra responsabilitat cívica per promoure els valors de la llengua i la cultura i defensar els interessos del poble valencià.

Formen la Comissió 9 d’Octubre

Associacions:

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Tirant lo Blanc, Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Ca Revolta, Escola Valenciana, Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral El Micalet

Sindicats

Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), Intersindical Valenciana, Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV)

Partits

Compromís, Els Verds del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Unida del País Valencià, Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE), Podem