9 d'Octubre

L'Ustec-STes amb el País Valencià davant l'agressió feixista

L'USTEC-STes ha expressat al seu horror en veure com la Diada del País Valencià del 9 d’octubre ha estat tacada de vergonya per les agressions feixistes, tolerades, sinó potenciades, per la policia, l’estat i aquells que han incitat a atacar el català, la unitat de la llengua, o qualsevol versió de la identitat que no es correspongui a la visió imperial de matriu franquista.

El sindicat entén que els actes de violència impulsats des de conegudes organitzacions d’ultradreta i el blaverisme més ranci són la torna de l’ofensiva feixista contra el català i Catalunya del dia anterior, amb gent que, com expressava l’enyorat Ovidi, no li agrada que es parli, s’escrigui o es pensi en català, perquè no toleren que es parli, s’escrigui o es pensi.

Davant d'aquests fets ha manifestat "la més radical solidaritat amb els nostres germans del País Valencià, i animar-los a resistir, a no deixar que les àligues feixistes prenguin al carrer en un nou intent de reeditar la batalla de València durant la Transició. El compromís de la ciutadania és defensar els nostres drets amb tota la contundència democràtica. Els carrers han de ser nostres, a Catalunya, i a València".