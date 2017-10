docents

L'STEi expressa el seu suport a la comunitat educativa davant les acusacions de Ciudadanos

L’STEI Intersindical posa de manifest el seu suport absolut als claustres de professors i a la resta de comunitat educativa dels centres públics que han estat denunciats davant la Fiscalia de Menors per part de Ciudadanos, per haver organitzat aquests darrers dies actes en suport de la democràcia i les llibertats públiques.

La Intersindical denuncia que l’únic objectiu d'aquests promotors de l'odi i la mentida és la difamació dels centres docents afectats per la denúncia i de tot el conjunt de professores i professors que hi fan feina, així com també de la majoria del seu alumnat.

L’STEI expressa, doncs, el seu suport als centres de Manacor, Sineu, Santa Maria i Inca; i a tots aquells centres escolars de les Illes Balears que fan feina en el foment de la convivència, el respecte a la diversitat, la valoració de l’esforç i de la superació personal i el coneixement de la nostra realitat lingüística i cultural. En contra de la mentida, la difamació i la perversitat dels que intoxiquen des dels seus escons al Parlament o des de les seves tribunes mediàtiques, tenim un sistema educatiu ple de bons professionals que no faran ni una passa enrere.