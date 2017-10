Referèndum

L'OCB en suport de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha manifesta des de la seva fundació, l'entitat ha estat al costat dels drets individuals i col·lectius, i entre aquests el dret inalienable dels pobles a l’autodeterminació. Per això, des del primer moment ha donat suport al procés d’emancipació iniciat al Principat de Catalunya. Aquest suport va arrancar dia 9 de juliol de 2010 a la plaça de Cort de Palma en l’acte “En defensa del nostre autogovern. Som una nació. Nosaltres decidim”, convocat per una plataforma integrada per l’Obra Cultural Balear i per les forces polítiques PSIB-PSOE, UM, PSM, EAV, Iniciativa d’Esquerres, ERC, Els Verds i Entesa per Mallorca.

El punt quart del manifest que es llegí deia: “Manifestam la nostra solidaritat amb el poble del Principat de Catalunya i donam suport a les mobilitzacions i iniciatives unitàries que es duran a terme durant els propers mesos en defensa de l’autogovern”.

Així, aquest suport explícit s’ha mantingut inalterable durant aquest temps i es va refermar en anunciar-se la convocatòria del Referèndum del passat diumenge dia 1 d’octubre. En conseqüència, l’OCB, integrada en la Coordinadora d’Entitats per a la Democràcia, va denunciar la persecució de l’Estat a les disposicions i actes emanats de la convocatòria, i la detenció de càrrecs de l’administració, en un acte multitudinari celebrat a Can Alcover dia 21 de setembre.

De la mateixa manera, l’OCB va denunciar la repressió i la brutalitat exercida per la policia nacional i la guàrdia civil sobre la ciutadania que anava a votar, participant en la concentració a Cort dia 1 d’octubre convocada novament per la Coordinadora d’Entitats per a la Democràcia.

I ara, davant la investigació oberta per la Audiencia Nacional als presidents d’Òmnium, Jordi Cuixart, i de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, per un suposat delicte de sedició, l’Obra Cultural Balear torna a donar el seu suport explícit i inequívoc a la ciutadania del Principat, que ha decidit poder decidir, i als dos presidents perseguits.

Finalment, l’Obra Cultural Balear ha insistit a denunciar la deriva totalitària del Govern de l’Estat que posa en entredit o segrestant els drets individuals i col·lectius, i rebaixant la democràcia fins a graus insostenibles i intolerables.