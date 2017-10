per la república

L’ANC dona suport a la via de diàleg del Govern

Milers de persones es concentren a l'Avinguda Lluís Companys per seguir el Ple del Parlament

Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana, es mostra, després del Ple que va aprovar i suspendre de manera temporal la declaració d’independència ahir, esperançat davant les possibilitats de buscar vies de diàleg internacionals al conflicte entre Catalunya Espanya.

Sànchez remarca el caràcter “històric” de la formulació de la declaració i considera la seva suspensió temporal com una eina “per garantir que la comunitat internacional obri vies de diàleg per assegurar el trànsit cap a la nova República”, tot complint les garanties democràtiques.

El president de l’ANC mostra “plena confiança” en el govern, però també en la força del civisme i de la gent, l’única que, segons ells, permetrà seguir endavant. “Avui la comunitat internacional ha vist qui té voluntat de dialogar i qui no”.

Tancament del web

Paral·lelament, la Guàrdia Civil va tornar a bloquejar ahir el web de l’ANC. Si bé s’hi pot accedir des del domini .barcelona, Sànchez considera aquest gest com un preludi d’una resposta de l’Estat “forçada i violenta”, i no es mostrar gaire esperançat que el govern espanyol negociï. De fet, ha vaticinat “mesures excepcionals” com l’aplicació de l’article 155