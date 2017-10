Per la República

L’alcaldessa i els de Guanyem Badalona i ERC-Avancem-Més donen el seu de la jornada de vaga per a la "caixa de solidaritat"

L?alcaldessa i els de Guanyem Badalona i ERC-Avancem-Més donen el seu de la jornada de vaga per a la "caixa de solidaritat"

El govern municipal de Badalona va acordar amb els sindicats de l’Ajuntament la convocatòria conjunta d’aquesta aturada per tal de preservar els serveis mínims bàsics de la jornada. Una jornada de vaga i aturada general que havia estat convocada per tot el país per sindicats, administracions, centres docents, agrupacions empresarials i comercials, associacions i ciutadania en general.

L’alcaldessa Dolors Sabater conjuntament amb la resta de càrrecs de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més han decidit, en aquest greu context de pèrdua de llibertats democràtiques i mobilitzacions, que descomptaran de la seva retribució mensual la part corresponent del sou d’aquest dia. Els diners que deixaran de percebre es destinaran a la Caixa de Solidaritat impulsada per ANC i Òmnium i que compta amb el suport del PDeCAT, ERC, CSQP i la CUP. Aquesta caixa es tracta d’un fons que ha d’ajudar a cobrir els costos judicials, multes i embargaments derivats dels processos oberts en relació amb el procés d’independència. Els regidors de ICV-EUiA també es van sumar a la vaga i donaran la seva part de sou corresponent.