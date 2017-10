I els que no han anat a votar?

A tota contesa electoral hi ha molta gent que no va a votar. De totes les persones inscrites al cens, n'hi ha que no van a votar, simplement, perquè han mort o estan greument malaltes. Altres perquè des d'un punt de vista molt ideologitzat, són contràries a anar-hi. Altres perquè, des d'un punt de vista gens ideologitzat, no són partidàries d'anar-hi. Altres perquè just aquell dia que han estat convocades a les urnes els hi és impossible anar-hi. Hi ha persones que es consideren poc informades i, per això, poc legitimades per votar. N'hi ha que no tenen la política entre les seves mil primeres prioritats i s'estimen més fer mil coses abans que anar a votar. Fins i tot, n'hi ha que no saben que hi ha convocades eleccions o referèndum.

En totes les conteses, hi ha gent que, tot i que en general estan interessades per la política, no consideren aquella convocatòria concreta com a legítima i, en conseqüència, no acudeixen a la cita.

En el referèndum d'autodeterminació de Catalunya del passat diumenge hi va haver una alta participació, la mateixa que en l'anterior referèndum sobre la constitució europea i amb més vots a favor de la independència que els que va obtindre la reforma de l'Estatut en el referèndum del 2008. Per no parlar del context de persecució violenta policial en el qual es va haver de desenvolupar.

En aquest referèndum, a la molta gent que ja de per si no sol votar, se li va sumar un contingent de gent que va decidir seguir les consignes dels partits espanyolistes (PP, Ciudadanos i PSC) de no acudir a les urnes.

Volia fer algunes consideracions i reflexions per a aquestes persones:

1 – És evident que els polítics amb els que varen confiar, els varen enganyar: sí que hi va haver referèndum i sí que tendrà conseqüències.

2 – Que pensin quin nivell de complicitat tenen o volen tenir amb l'atac salvatge de la policia a conciutadans (per ventura amics o fins i tot familiars) com els que es va produir diumenge.

3 – Els atacs d'aquests dies per part de les forces d'ocupació a béns i persones no discriminen entre els que varen anar a votar i els que no.

4 – La discriminació política contra Catalunya, la que s'ha patit aquests anys i la que prepara l'Estat, amb el monarca al capdavant, és per a tot els catalans de Catalunya, els del sí, els del no i els que no varen anar a votar.

5 – Malgrat tot, poden estar ben tranquils, el benestar i la seguretat que oferirà la nova república, tampoc oferirà cap discriminació. En podran gaudir igualment, malgrat no anassin a votar.