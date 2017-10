Referèndum

Entitats culturals de Catalunya Nord denuncien "les violències de l'estat espanyol"

Les entitats nord-catalanes de defensa i de promoció de la llengua i de la cultura catalanes han signat un manifest on denuncien les violències de l'estat espanyol. Les entitats que l'han donat suport, Aire Nou de Bao, Angelets del Vallespir, Arrels, Casal del Conflent, Casal de Perpinyà, Col·lectiu de Professors de Català per a Adults, Òmnium Catalunya Nord i Solstici, condemnen les violències de les policies i de la justícia espanyoles a mans d'un govern que utilitza pràctiques heretades del franquisme.

Manifest

Entitats de defensa i de promoció de la llengua i de la cultura catalanes denuncien les violències de l'estat espanyol.

Les nostres entitats són un reflex de la societat nord-catalana. Les nostres entitats són compostes per gent diversa, gent amb diversitat d'origen, de creences, d'opinions... però la nostra gent té en comú el desig de pau, de democràcia i de llibertat.

Aquests últims dies hem vist com a Catalunya s'han vulnerat drets fonamentals de les persones, hem vist com la justícia espanyola ha perseguit i criminalitzat fets normals en d'una societat madura, moderna i avançada, hem vist com s'han intervingut institucions elegides democràticament i entitats socials representatives de la societat, hem vist com les policies de l'estat espanyol han violentat carrers, escoles... i sobretot gent.

Han violentat gent sense cap mirament, tant hi feia si eren mainatges o gent gran, dones o homes…

Nosaltres entitats nord-catalanes de promoció i de defensa de la cultura i de la llengua catalanes, encara que no hàgim pas rebut cops de porra, pilotes de goma o gasos lacrimògens, manifestem la nostra solidaritat als nostres germans de Catalunya Sud afectats per les violències i les violacions dels seus drets.

Nosaltres entitats nord-catalanes condemnem les violències de les policies i de la justícia espanyoles a mans d'un govern que utilitza pràctiques heretades del franquisme.

Sostenim actes i manifestacions a favor dels drets fonamentals. Visca Catalunya. Visca la República Catalana.