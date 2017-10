Per la República

El Parlament d'Eslovènia aprova una moció a favor de l'autodeterminació

El Comitè d’Afers Exteriors i el Comitè d’Afers Europeus del Parlament d’Eslovènia ha aprovat una moció que aprova el dret universal d’autodeterminació dels pobles, condemna la violència contra la població civil i anima a trobar una solució dialogada entre Catalunya i Espanya, segons informa ElNacional.

Aquest mitjà comenta que alguns polítics com el mateix delegat del govern català a Eslovènia, Adam Casals, o Alfred Bosch d'ERC ja s'han fet ressò de la notícia al twitter.

També apunta ElNacional que, l'exministre d'Exteriors d'Eslovènia, Ivo Vajgl, afirmava aquest dimecres que la resposta del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, obrint la porta a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució no és "la manera correcta" de respondre. "No pots ignorar la realitat, no pots fer-te tu mateix ignorant de quina és l'essència del problema", avisava Vajgl. Segons el també eurodiputat liberal, Madrid "s'equivoca rebutjant el diàleg i utilitzant un llenguatge d'humiliació".