12-O Res a celebrar

El grup municipal de la CUP assistirà a treballar a l’Ajuntament de Tarragona el 12-0

Avui, el grup municipal de la CUP ha decidit que assistirà a treballar a l’Ajuntament de Tarragona doncs afirma no tenir “res a celebrar”, malgrat els “obstacles i l’impediment a assessors i assessores de poder treballar” interposats per l’Alcaldia.

En la darrera Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Tarragona, així com en la resposta que se li va donar a la pregunta formulada pel conseller Jordi Fortuny al plenari del passat dia 9, l’alcalde Ballesteros va comunicar alguns canvis en la política d’accés del personal de la casa a les dependències municipals en dies no hàbils. La nova condició que es va presentar va ser l’obligació de signar un registre d’entrada que figurarà a les dependències del servei de control dels accessos.

L’alcalde Ballesteros va assegurar que aquest canvi és conseqüència de l’acció desenvolupada per les regidores de la CUP de Tarragona, Laia Estrada i Jordi Martí Font, consistent en desplegar una pancarta amb el lema “ A Tarragona votarem” des del terrat de l’Ajuntament, a l’inici de la Diada castellera de Santa Tecla. Des de la CUP asseguren no tenir cap inconvenient en signar un full de registre, i recorden que el dia que van desplegar la pancarta precisament havien proporcionat els seus noms així com els dels seus acompanyants.

Ara bé, consideren inadmissible que s’hagi prohibit l’entrada del personal eventual (els assessors i assessores dels grups municipals), tal i com indica un correu electrònic que se’ls ha fet arribar des de l’Alcaldia. La formació anticapitalista assegura que ni en la Junta de Portaveus del passat 4 d’octubre ni en el plenari del dia 9 s’havia fet saber que aquesta autorització només seria per a les conselleres i a la resta de treballadores, “funcionàries, personal eventual o personal laboral”, no se’ls permetria treballar. La formació mostra el seu rebuig a aquesta decisió i fa constar que “en cap cas és fruit d’un acord”.

Les cupaires recorden que a d’altres municipis és el propi govern qui ofereix la possibilitat de treballar amb normalitat a qui no vulgui celebrar aquesta diada, a canvi de fer festa un dia laborable. Asseguren ser conscients que “no poden aspirar a tant”, així que demanen que “almenys deixin treballar el grup municipal”.

La CUP afirma que “aquesta festa és una celebració imposada que implica moltes coses amb les que no hi estem d’acord”. Són conscients que el gest que fan no deixa de ser simbòlic, però els permet posar de manifest la seva “disconformitat amb el projecte d’unitat d’Espanya, que darrerament torna a estar tacat de sang arreu dels Països Catalans”, en referència als fets al Principat, Palma i València. També volen enviar el missatge que el 12 d’octubre “les catalanes no celebrem res”, i per aquest motiu el grup municipal anirà demà a l’Ajuntament a treballar amb normalitat.