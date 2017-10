El Capità John Brown

Vida, llibertat i felicitat.

Conta Henry Thoreau que el Capità John Brown va ser un heroi.

A totes les meues intervencions sobre la lluita animalista sempre dic que el principal a la vida és ser feliç.

A John Brown el van penjar, enforcar, per defensar la vida, lluitar per la llibertat i per cercar la felicitat. Un 2 de desembre de 1859 a Charles Town, Virginia. Gairebé cent anys després d'un 4 de juliol de 1776.

Brown era un abolicionista. Volia acabar amb l'esclavatge dels negres al seu país, els Estats Units d'Amèrica. La seua lluita, segons deia Thoreau, va ser legítima. Però aquí, cadascú o cadascuna ha de fer la seua reflexió.

Molta gent que defensa altres causes acaba entenent que l'última causa de lluita al món és la lluita animalista. Perquè els animals també tenen dret a la vida, a ser lliures i cercar la seua felicitat.

Ahir em va fer molta gràcia la mini roda de premsa que van fer Rajoy i Trump a La Casa Blanca. Trump deia alguna cosa com que a Catalunya li vindria millor quedar-se a Espanya. Crec que no recordava que els seus avantpassats van dir prou un 4 de juliol de 1776. On van declarar la independència, de forma unilateral, dels Estats Units d'Amèrica. Cent anys després, John Brown va defensar també als negres d'aquest país.

La frase més cèlebre d'aquesta declaració, firmada per gent com Adams, Whasington, Franklin i Jefferson, deia una cosa pareguda a aquesta: “Tot home té dret a la vida, a ser lliure, i a buscar la felicitat”.

Els nord-americans d'aleshores tenien aquest dret, els negres també, els catalans d'ara igualment, i... els animals, tots els animals, també.

L'opressió és l'eina que té el poder per sotmetre els més febles. Perquè continue l'esclavatge, i així viure ells més plàcidament.

Però... la resistència sempre estarà aquí, com a Star Wars o en el cas del Capità John Brown[1].

Manuel Sáez. Membre d'Iniciativa Animalista. @IA_animalista