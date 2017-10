Declaració de solidaritat amb el poble català d'organitzacions de nacions sense estat sota dominació francesa

Aquest text va ser redactat i distribuït abans de l'1 d'octubre. Aquesta és la seva versió en català. 12 organitzacions de nacions sense estat sota la dominació francesa ho han signat. Es manté actual.

L'1 d'octubre es convida al poble català a pronunciar-se sobre la independència de Catalunya en el marc d'un referèndum autoorganitzat en una legalitat no acceptada pel govern espanyol.



Les diverses mesures d'intimidació se succeeixen: registres a les empreses susceptibles de fabricar els materials de votació, ostensibles desplegaments de l'exèrcit i de la policia espanyola, tentativa de prohibició dels llocs web de promoció del referèndum, convocació judicial de més de 700 elegits que s'han compromés a afavorir la celebració de la votació als seus municipis, restriccions del dret de reunió ...



Les nostres organitzacions implantades en nacions sense estat sota la dominació francesa volen reafirmar el seu suport:



Al dret inalienable i legítim del poble català a triar sense restriccions i sense por al seu futur.

El seu dret a proclamar després d'aquesta votació una república catalana independent.



A més, conviden els demòcrates, els pobles i els treballadors del món, i en primer lloc als de l'estat francès, a expressar públicament el seu suport al poble català que amb la seva determinació per votar fa trontollar una monarquia caduca sorgida de la dictadura franquista.



La contribució del poble català per donar un nou significat a la democràcia és innegable. El procés català per la independència és ric d'experiències perquè explica eloqüentment que el dret a l'autodeterminació no es demana sinó que s'exerceix sense esperar l'autorització dels estats o de la Unió Europea. Dóna de nou sentit als conceptes de sobirania, autonomia, autoorganització en un moment en què els intercanvis econòmics globals es construeixen més que mai sense tenir en compte l'opinió dels pobles i en detriment de la majoria i del medi ambient.



Moltes organitzacions d'alliberament dels altres pobles sota dominació espanyola recolzen el procés català, però recordem que l'estat francès també ocupa una part dels Paisos Catalans i els hi nega el dret a triar lliurement el seu destí.



La nostra solidaritat internacional amb el poble català no respecta les fronteres franco-espanyoles i també afirmem que els catalans com tots els pobles sota dominació francesa haurien de poder exercir el seu dret a la lliure determinació per construir un altre model polític, social i mediambiental en benefici de la majoria per desfer-se del capitalisme, el colonialisme i l'imperialisme.



• Catalogne : CUP Perpinya



• Corse : A Manca



• Flandres : V-SB



• Bretagne : Breizh O Stourm (Gauche Indépendantiste)



• Pays Basque : Euskal Herria Bai, Askapena



• Martinique : CNCP, PKLS



• Occitanie : Collectiu Comunista Combat Proletari



• Guyane : MDES



• Polynésie : Tavini Huiratira



• Guadeloupe : UPLG (Union Populaire pour la Libération de la Guadeloupe)