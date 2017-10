Res a celebrar

Botigues de Vic, Manlleu i Berga obriran

Botigues de Vic i Manlleu obriran per denunciar la violencia policial del pasat 1 d'Octubre, i per estar al costat de la Generalitat i del país.

L'Associació Vic Comerç va decidir fer una enquesta entre els botiguers associats i un 95% dels que van respondre van assegurar que tenien intenció d'obrir. Davant d'aquest resultat, l'entitat recomana als comerciants obrir el proper 12-O, malgrat ser un dels festius que no es permet obrir ni per part de la Generalitat ni tampoc per l'Ajuntament de Vic. Des de Vic Comerç asseguren que, igual com es va fer amb l'aturada general del 3-O, aquest dijous serà una "obertura de protesta" per "estar al costat de la Generalitat i del país".