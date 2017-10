feixisme

Bel Busquets: "Els atacs feixistes acorreguts avui a Montuïri són un atac a la democràcia i a la memòria històrica"

La coportaveu de MÉS per Mallorca i diputada al Parlament, Bel Busquets, ha condemnat avui en nom de la formació els atacts feixistes que ha patit el cementiri de Montuïri, lloc on des del passat dilluns 25 de setembre s’estan duent a terme les tasques d’exhumació de la fossa comuna de la Guerra Civil a la qual hi ha enterrats quatre campaners.

En aquest sentit, Busquets ha apuntat que "els atacs feixistes acorreguts avui a Montuïri són un atac a la democràcia i a la memòria històrica". La diputada ha qualificat de “miserables i covards unes pintades feixistes que s’han fet amb nocturnitat".

Des de MÉS per Mallorca han destacat que des de la formació, així com també des de les institucions de la nostra comunitat, continuaran lluitant en favor del compromís democràtic per tal de reparar el dolor de les víctimes del franquisme.

Per la seva part, el batle de Montuïri, Joan Verger, ha anunciat que durà al ple d'avui de l'Ajuntament una proposta de declaració institucional per tal de condemnar aquests atacs "miserables i covards que no aturaran la voluntat de l'Ajuntament de Montuïri de seguir fent passes per a la dignificació de la memòria històrica". A més, el seu equip de govern ha condemnat els fets que només volen embrutar la memòria els qui lluitaren i moriren per la llibertat i la democràcia.

Verger ha finalitzat apuntant que no és la primera vegada que el cementiri municipal pateix atacs d'aquest tipus, en referència a les destrosses que es produïren el desembre de 2012 a la placa en memòria dels republicans.