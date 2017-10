9 d'Octubre

BEA: "Els assistents a la manifestació els vam plantar cara amb tranquil·litat i amb càntics a favor de la llibertat"

Aquest any 2017 feia just 40 anys d’aquests fets i el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) ha volgut participar activament als diversos actes que havien organitzats. Ahir pel matí, van penjar una recreació del Penó de la Conquesta (la senyera que es penjà a València per a rendir-se davant les tropes de Jaume I) amb el lema “Som País Valencià”.

A la processó cívica de la diada, alguns de nosaltres ens vam apropar a títol personal al centre de València per a viure l’ambient festiu que hi havia. Justament, a la mateixa processó, un grup de militants es va veure enmig d’un grup feixista que els va agredir davant d’una policia nacional impassible que només es va limitar a demanar-los, al grup que estava sent agredit, que se n’anaren d’allí. "Correu", deien. El BEA ha condemnat qualsevol tipus de violència i denuncia la por que va sentir aquest grup de joves que només estaven gaudint d’un acte institucional i públic.

Per la vesprada, a la manifestació convocada per la Comissió 9 d’Octubre (de la qual forma part el BEA) sota el lema “Sí al valencià”, els estudiants van acudir amb el Penó de la Conquesta per a reivindicar, juntament molts altres grups i organitzacions socials, el respecte per la nostra llengua i la nostra cultura. Davant el pacifisme i el respecte amb què va avançar el conjunt de la manifestació, diversos grups feixistes van intentar rebentar aquesta mobilització social. Ens van veure envoltats per individus que ens van insultar, ens van amenaçar i fins i tot van intentar agredir-nos amb una agressivitat sense precedents. Els assistents a la manifestació els van plantar cara amb tranquil·litat i amb càntics a favor de la llibertat.

Segons el BEA, "Malauradament, ahir la por es va intentar estendre pels nostres carrers. Volem donar el nostre condol i suport a totes les víctimes d'aquestes agressions feixistes i les animem a denunciar-les perquè aquests actes de brutalitat no queden impunes. Des d'ara i fins sempre, combatrem juntes i junts aquesta violència, brutalitat i odi que s'han viscut i que han entelat un dia que hauria d'haver sigut festiu i alegre".