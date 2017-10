Per la ruptura

“L’hora de la veritat ja ha arribat”

Davant de milers de persones concentrades a Plaça Catalunya, el president de l’ANC ha emplaçat el Govern català i el President Puigdemont a seguir endavant i fer néixer la República Catalana, i minuts més tard, Carles Puigdemont ha dit que traslladarà al Parlament els resultats perquè n’implementi els resultats. S’ha convocat també la ciutadania a una vaga general el proper dimarts, dia 3.



“President, no ens fallis; venen moments transcendents en la història del país”, ha dit Jordi Sànchez, President de l’Assemblea Nacional. En una jornada històrica, Sànchez s’ha mostrat consternat per la violència exercida per les forces de seguretat de l’Estat espanyol, i ha volgut agrair a la ciutadania que aguantés la violència de l’Estat. “Amb l’actitud pacífica, ens heu fet més grans com a país. Amb la vostra dignitat, cops i pilotes de gomes, ens heu apropat més que mai a la llibertat d’aquest país”, ha dit.



Sànchez ha dit sentir vergonya per l’actuació dels cossos policials estatals, però també pel silenci d’alguna gent, i també d’alguns partits, a Catalunya i a Madrid, que creuen que encara hi ha “un problema d’equidistància”. Sànchez ha dit que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil només han volgut “fer mal al poble de Catalunya”. Per tot això, Sànchez ha dit sentir “orgull” de formar part d’aquest país, sobretot de la ciutadania, que ha defensat escoles i urnes, com un país lliure i un estat en forma de República.



Jordi Sànchez ha finalment dit que el moment de la veritat ha arribat, i que les entitats es mantindran fidels “al servei d’aquest poble”.



Per la seva banda, Jordi Cuixart, President d’Òmnium Cultural, ha posat en valor la capacitat del poble de “superar fites” que han anat sorgint, i fer-ho amb “unitat, cohesió social i determinació”. Ha agraït també a la ciutadania catalana haver sortit als carrers per defensar la democràcia malgrat les imatges de violència generades pes cossos policials estatals.



Cuixart ja dit que avui “tot comença”, i que el poble de Catalunya s’ha expressat a les urnes contra un estat que ha utilitzat tota la maquinària repressiva, i ha afirmat que les entitats seran “portaveus” del poble de Catalunya. “Estarem al vostre costat”, ha sentenciat. Finalment, ha encoratjat la gent a culminar el procés de creació de la República Catalana, i ha animat la gent a no defallir en la lluita i a no caure en actituds violentes.



Vaga general



Durant la compareixença dels dos representats de l’ANC i Òmnium, s’ha comunicat que el proper dia 3 d’octubre es convocarà una vaga genera en defensa del país, les seves institucions i els drets humans.



Puigdemont implementarà el resultat



El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut deixar clar que traslladarà al Parlament els resultats del referèndum perquè n’apliqui els resultats a partir de la Llei del Referèndum. “Ens hem guanyat el dret de tenir un Estat en forma de República”, ha dit. Puigdemont ha lamentat la violència “injustificada” de la policia espanyola, i ha mostrat la seva indignació per la “repressió brutal” viscuda als carrers de Catalunya, tot recordant que més de 800 persones han hagut de ser ateses, algunes d’elles amb lesions de consideració. Així mateix, ha lloat el compromís i coratge dels milions de catalans que han participat en la votació i que han sortit a votar.



Puigdemont ha emplaçat la Unió Europea i la comunitat internacional a intervenir. “Ens hem guanyat el dret a ser respectats a Europa”, ha afirmat, i ha fet una apel·lació directa a Europa, tot dient que ja no pot continuar mirant cap a un altre cantó, sobretot després de comprovar la vulneració dels drets i llibertats, i les violacions de la carta dels drets humans de la institució. Per tot això, Puigdemont ha dit que la situació a Catalunya ja no és un afer intern, sinó que apel·la als valors fundacionals de la Unió Europea.