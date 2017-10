Per la República

L'ANC convoca al Passeig de Lluís Companys de Barcelona

L'ANC ha confirma que la concentració popular d'aquesta tarda per seguir la sessió del Parlament es produirà al Passeig de Lluís Companys, i no al Passeig dels Til·lers del Parc de la Ciutadella. Això es deu al tancament del Parc de la Ciutadella per raons de seguretat.



L'ANC instalarà dues pantalles davant del Tribunal Superior de Justícia (veure mapa) per a que els milers de ciutadans que ho vulguin puguin seguir tots els detalls de la sessió.