lluita sindical

Vaga per la Mercè al telefèric de Montjuïc

L’Assemblea de Treballadors del Telefèric de Montjuïc (TMB) ha convocat per unanimitat de la plantilla 6 dies d’aturades parcials i totals fins a finals d’any.

En concret:

• 24/09 (La Mercè)

• 12/10 (Dia de la Hispanitat)

• 1/11 (Tots Sants)

• 8/12 (Pont de la Constitució)

• 25/12 (Nadal)

• 1/01 (Any Nou)

Tots són dies festius per reivindicar la nul·la compensació per treballar en dies de conciliació familiar. Tots dies de fort turisme, una font de riquesa que TMB no repercuteix en els seus treballadors. Portem des de l’1 de gener negociant amb l’empresa millores salarials, obligant-nos a fer mobilitzacions i dies de vaga per poder ser escoltats per part d’una direcció sorda i immobilista.

Recordem que la direcció de TMB ha tancat acords amb Metro i Bus, i amb Telefèric de Montjuïc (una empresa de 24 treballadors, sense conveni i uns beneficis anuals de 5 milions d’euros) ha estat incapaç d’arribar a un acord que apropi la plantilla al nivell de la resta de treballadors del consorci de TMB. La ferma voluntat de la plantilla del Telefèric (TMB) és arribar a un acord negociat, i és per això que en tot aquest temps hem proposat diferents possibilitats d’acord, totes rebutjades o menyspreades per la direcció. Si la direcció continua sense escoltar les nostres reivindicacions, les mobilitzacions es duran a terme juntament amb el suport social que tenen