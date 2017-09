Referèndum 1-O

Una setmana abans del referèndum, es desplegarà la senyera més gran del món a Malla

El proper diumenge, 24 de setembre, una setmana abans del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, la Comissió ‘Senyera més gran del món, Malla-Riuprimer’ organitza amb la col·laboració de l’ANC i Òmnium d’Osona, una nova desplegada d’aquesta gran senyera, tal i com ja es va fer abans del 9-N del 2014. Abans del 9-N, també s’havia pogut veure amb tot el seu esplendor, a la cadena humana de l’11S 2013 a l’alçada de Riudellots de la Selva, i fou una de les imatges més vistoses d’aquell gran dia.L’acte és una crida a la democràcia i a la participació al referèndum de l’1 d’octubre, sense demanar el vot en cap sentit.Per acabar d’animar a la participació i fer un acte ben visible, la comissió i les entitats organitzadores han plantejat aquest gran esdeveniment al mateix lloc que fa 3 anys. El lloc escollit per desplegar la gran senyera de 117x115 metres i una tona i mitja de pes, registrada per Official World Record com la senyera més gran del món, és el Prat Verd de Malla, al costat de la C-17. Un lloc on la pugui veure molta gent.Els organitzadors estan fent una crida de voluntaris, ja que calen més de 50 persones per desplegar-la correctament. Cal contactar amb riuprimerdecideix@gmail.com . A les 8h calen 20 voluntaris, i entre les 9.30 i les 13h, una cinquantena.La jornada comptarà amb un esmorzar a les 11 del matí, gratuït per als voluntaris. A més, hi haurà actuacions de diferents grups de cultura popular, i finalitzarà amb els himnes dels Països Catalans, interpretats pel músic Ramon Redorta.Està patrocinat per El Prat Verd- El Prat Xic, Desballestaments Manlleu, Jula Lloguers, Xarcuteria Muntal de Taradell, Coca del Mossèn de Folgueroles, El Xocolater de Taradell, Vins Calvet de Tona, i l’Associació Catalana Pro Senyera Més Gran Del Món.