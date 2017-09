1-O

Més d'un miler d'illens ja han signat el manifest en defensa del referèndum d'autodeterminació de Catalunya

El manifest, en defensa del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, impulsat per una Plataforma ciutadana de les Illes ja compta amb més d'un miler de signatures.

Dimecres es va fer públic el document, coincidint amb l'aprovació al Parlament i convocatòria del referèndum i el grup de suport va fer una crida a tots els illencs a adherir-se, ja que «Catalunya viu uns moments històrics que culminaran en un referèndum d'autodeterminació el pròxim dia 1 d'octubre. El procés polític català també afectarà, de manera molt important, les Illes Balears», han considerat.

Des del primer moment, diverses personalitats de la societat civil com Margalida Ramis, portaveu del GOB; Maria Antònia Font, presidenta de la FOLC i membre de l'STEI; el periodista i activista, Antoni Lluís Trobat; membres de la formació ecosobiranista MÉS per Mallorca com el portaveu David Abril i Lluís Apesteguia del Consell, ja s'han adherit al manifest.