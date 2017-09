Un cop més "Donec Perficiam"

Gràcies per convidar-me en aquest escenari del Fossar de les Moreres, que jo, personalment , he vist recuperar-se i transformar-se en un espai patriòtic indiscutible al llarg dels últims 40 anys, al fil també de la recuperació de la voluntat d’independència del nostre país.

Des d’aquest espai vam fer el 1977 el primer míting de rebuig a la constitució espanyola que aleshores ens proposaven aprovar en referèndum: el vam titular “El Poble Treballador Català per la Independència Nacional”, marcant així clarament qui pensàvem que havia de dur la batuta –el poble treballador- i cap a on s’havia de dirigir la sortida de la dictadura: la Independència de la nació dels Països Catalans. Des d’aquí, també, l’any 79 es va dir NO a un Estatut i una autonomia filles escanyolides de la Constitució Espanyola. D’aquí va sortir el primer moviment polític – l’independentista - juntament amb els cenetistes tot s’ha de dir - que es va negar a acceptar una constitució espanyola com la que s’estava cuinant i que ara la immensa majoria dels catalans veiem que és una estructura política enemiga del poble català: recordem-ho un cop més- ara que estem tastant la seva essència més reaccionària- .

Des d’aquí l’11 de setembre de 2009 vam anunciar que començaríem a Arenys de Munt unes consultes populars sobre la independència, que van culminar a Barcelona el 2011.

I per déu que va ser un exercici de sobirania popular inoblidable i un procés social autoconvocat, autoorganitzat i autofinançat formidable. Des d’aquí també el llunyà any 78 vam aprendre a corejar correctament el crit que ara ja és famós: IN-INDE- INDEPENDEN- CI-A.

Sense tot això i moltíssimes altres lluites no s’explica tot el que ha vingut després, les mobilitzacions milionàries, una consulta i una votació insòlita més que bimilionària, unes eleccions autonòmiques però plebiscitàries que ens han proporcionat un Parlament amb majoria absoluta independentista...i un referèndum d’autodeterminació vinculant per a 1 d’octubre que ve...

I ara estem a punt de culminar, en aquest vespre tan transcendental pel nostre futur, una lluita de molts anys, que no tots hauran pogut veure ni aportar-hi el seu esforç ni gaudir dels seus guanys: molts dels bons s’han quedat pel camí: el mateix Xirinacs, en Jordi Carbonell, la Muriel Casals, en Pere Tàpias, en Jesús Tusón, en Carles Capdevila, a Maria Teresa Ferrer, en Joan Colom, en Macià Manera i tants i tants altres que van donar la vida per la llibertat com en Martí Marcó, en Fèlix Goñi, en Julià Babia, en Martínez de Foix, o en Gustau Muñoz assassinat un 11 de setembre de 1978 (fa 39 anys).

Però jo us he vingut a parlar de futur, i de dues coses que em preocupen especialment: una, la recuperació de l’autoestima com a poble, l’arraconament definitiu de l’autoodi i del victimisme, de deixar per sempre de fer el ploramiques i adonar-nos plenament de la força que tenim, i el respecte que podem inspirar.

Un poble que no es respecta a sí mateix, que no respecta la seva llengua ni la seva història, que sembla que senti vergonya dels seus símbols i d’allò que l’identifica com a nació singular, no pot aspirar a que els altres pobles el respectin; per això, alguns de nosaltres varem treballar perquè símbols com les quatre columnes de Montjuïc, que havien estat aixecades en honor de la nostra catalanitat i de la nostra bandera a començaments del segle XX, i havien estat aterrats per la fúria dictatorial d’un Primo de Rivera, tornessin a marcar el cel de la nostra muntanya marítima i a honorar tots els homes i dones, patriotes catalans de tots els temps: ara, els que us i ens proposem és que, com aleshores, tornin a lluir des del Palau-Museu Nacional els grans focus que expandien els colors dels quatre pals de la bandera catalana pel cel de Barcelona; comptem amb tots vosaltres per aquesta campanya –reclamació que serà una esplèndida manera de celebrar el naixement de la República Catalana Independent.

La segona cosa que us volia dir té a veure amb el lema en solemne llatí que feien servir les Reials Guàrdies Catalanes del rei arxiduc Carles III durant la guerra del 1707-1716 i que ara ens ve de meravella recollir i repetir: DONEC PERFICIAM fins que guanyem.

Sabem que no serà fàcil el camí: que haurem de fer neteja de la corrupció que ens rosega i que no serà senzill construir una república de gent absolutament honesta; sabem que tindrem entrebancs importants, que fins i tot haurem de vessar moltes llàgrimes com les que hem vessat pels atemptats que ara han acabat amb tantes vides... Sabem que ens enfrontem amb un estat que des de fa segles no té cap simpatia per la democràcia, ni evidentment pels referèndums, perquè no vol ni l’importa la nostra opinió, un estat que no ens aporta seguretat ni la vol per a nosaltres i ens talla la informació davant del terrorisme mundial, un estat que juga brut en tots els camps: es vanta d’haver ensorrat la nostra sanitat, persegueix la llengua catalana fins als bancs de les escoles primàries, dels instituts i de les universitats i odia, intoxica, multa, condemna, embruta tot allò que faci olor de democràcia i de sobirania pròpia, ja sigui l’esport, la recerca, els mitjans de comunicació, les rodalies i el corredor mediterrani, la participació ciutadana en la cosa pública, les urnes i paperetes de votació, els ajuts socials, els llocs de treball que tant necessitem... Pensem que el pitjor d’aquest estat no és el seu poder llunyà sinó els masovers i els lacais que a casa nostra els donen suport i viuen de la rifeta: els hem vistos com les gasten des de Madrid i des de Barcelona, vivint de fer de polítics als parlaments i als ajuntaments o fent d’opinadors, directors d’alguns diaris, articulistes...sempre en contra del país, sempre burlant el poble treballador, sempre escampant amenaces i por, lleis de seguretat ciutadana, lleis d’immigració i Centres d’Internament per a immigrants, rescats unilaterals escandalosos de la banca, indemnitzacions milionàries per fracassos i negocis fraudulents...

Pensem-ho bé : quin interès hem de tenir a mantenir-nos lligats a un estat i una monarquia sangoneres, que ens costa un dineral, un estat que sembla que a Catalunya només es fa present com a finestreta d’Hisenda – ja des del 1714, que el primer que va fer, després d’intentar esborra-nos del mapa, és passar a cobrar el cadastre. Ara del cadastre en diuen FLA, en diuen dèficit fiscal que es una estafa permanent, en diuen quota de solidaritat obligatòria i abusiva... I qui paga la festa? El poble treballador i una nació catalana escanyada dia rere dia.

Però això s’ha acabat: hem dit PROU! els nostres avantpassats van resistir i els defensors de la terra cridaven LLUITAREM DONEC PERFICIAM fins a aconseguir-ho, fins a guanyar!

Nosaltres també resistirem, DONEC PERFICIAM, fins a guanyar: estem protagonitzant un extraordinari moviment d’insubmissió a l’estat espanyol i a les seves lleis i alhora un extraordinari moviment de respecte a les noves lleis pròpies; sabem que si demà omplim a vessar els carrers i el dia 1-O omplim a vessar les urnes haurem fet un pas de gegant cap a la llibertat; sabem també que si el referèndum falla, tindrem molta feina però si en el referèndum, com espero, guanyem i es constitueix en un clam de llibertat i independència en tindrem moltíssima més de feina: per la república catalana des de baix, per la independència i l’emancipació social del nostre poble. DONEC PERFICIAM, VOTAREM I GUANYAREM!!

Blanca Serra !0-11 de setembre 2017 Fossar de les Moreres, Memorial 1714