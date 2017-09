Medi ambient

Terraferida demana que s’investigui l’abocament de 60.000 tones d’escòries tòxiques al port de Palma

Aquesta setmana responsables polítics de Residus i Medi Ambient del Consell de Mallorca, han ofert a algunes entitats ecologistes de Mallorca, entre elles Terraferida, visitar la planta d'incineració de Son Reus, gestionada per TIRME. L'objectiu d'aquesta visita ens ha semblat l’intent de fer un rentat de cara a TIRME mostrant com els forns de Son Reus cremen bé i intentar fer veure a les organitzacions ecologistes que els residus plàstics a mig cremar, que apareixen surant fa mesos a la Badia de Palma i que a dia d’avui encara embruten les platges, no provenen de TIRME.

Insisteix al governl que segueixi treballant intensament en la llei de residus, un projecte fonamental per aquestes illes i que podria evitar en el futur, que actuacions com aquesta es tornin a repetir.

L'entitat recorda que l'Autoritat Portuària executa obres d'ampliació del port i com a material per reblir els molls que està construint, tenia previst usar 60.000 tones d’escòries provinents de la incineració. "Aquest abocament no té precedents a la nostra comunitat i ha estat paralitzat després de les denúncies de Mallorca Blue i veïnats a títol particular. Recordem també que l’abocament està sota investigació de la fiscalia per una denúncia del GOB. La nostra informació indica que la Conselleria de Medi Ambient va actuar amb diligència tot d'una que va tenir constància dels fets, el 26 de maig, obrint una investigació i advertint al Consell Insular que no podia quedar mans plegades davant aquest abocament", assenyala Terraferida.

Segons l'entitat, el Consell Insular es va torbar 30 dies a paralitzar els abocaments, temps més que suficient perquè el promotor de les obres (Autoritat Portuària), d’acord amb TIRME, aboquessin milers de tones d’escòries tòxiques a la mar. Terraferida entén que aquest abocament no s'hauria d'haver produït mai, perquè les cendres/escòries no es poden usar per a aquestes finalitats, tal com especifica l'article 23 del Pla Director Sectorial de Residus (PDRS), que detalla a quines obres es podrien autoritzar aquests abocaments, en quines condicions i a més especifica que haurien d'estar "autoritzats per l'òrgan competent", cosa que no ha passat.

Terraferida ha demant a Terraferida a la Conselleria de Medi Ambient a prosseguir amb la investigació que v iniciar per aclarir l'origen dels residus i qui són els responsables polítics i empresarials d'aquesta operació per "amagar la brutor davall l'estora", estudiant les connexions entre TIRME i l'Autoritat Portuària que han impulsat això.