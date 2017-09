SOM Gramenet manté l'acte a favor del referèndum i exigeix a l’Ajuntament que respecti els drets fonamentals a la ciutat

Som Gramenet manté la xerrada d'aquest dissabte i anima encara més els veïns i veïnes a mobilitzar en defensa de la democràcia i del dret a decidir, i a participar en els diferents actes que s’organitzin a la ciutat i arreu, ja siguin pel Sí o pel No a l’1 d’octubre. Paral·lelament exigeix a l’Ajuntament que respecti els drets fonamentals a la ciutat, com els d’expressió, reunió i manifestació.

L’acte començarà a les 12 hores a la Rambla Sant Sebastià. Comptarà amb la participació de l’alcalde de la població andalusa de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. També hi intervindran Frederic Prieto, ex-alcalde de Cornellà de Llobregat pel PSUC i actualment membre de Cornellà en comú – Crida per Cornellà, i Anna Pérez, regidora i portaveu de Som Gramenet a l’Ajuntament.

Sobre la no autorització

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no ha autoritzat l'acte, al·legant que “no és competent per autoritzar aquest acte”, tal com va fer també fa uns dies amb un acte d’Òmnium Cultural.

Segons Som Gramenet, fins a dia d’avui els actes que tenen lloc a la ciutat es tramiten a través de Via Pública de l’Ajuntament. Ara, l’equip de govern sembla que ha modificat aquest criteri. Segons la directora d’Espai Públic i Via Pública, Zaida Muxí –càrrec de confiança del PSC de Núria Parlón, triada a dit–, per tal de fer actes pel dret a decidir i a favor de la República –encara que no siguin una concentració o manifestació estrictament– els organitzadors han d’adreçar-se a altres autoritats, emparant-se en els dictàmens del Tribunal Constitucional.

Per Som Gramenet aquestes actuacions venen donades per la voluntat del PSC i de Núria Parlón d’impedir que els i les catalanes, per tant, també els i les colomenques, puguem decidir el nostre futur a través de les urnes, evitant així també, de passada, que la Fiscalia els relacioni amb el referèndum. Des de Som Gramenet entenem aquestes actuacions com un atac del govern municipal a la llibertat d’expressió i com una negació i retallada encoberta del dret a reunió, manifestació i debat a la nostra ciutat.

Així mateix, la formació recorda que, a les darreres setmanes, diverses formacions polítiques han realitzat activitats a la via pública i en equipaments municipals de la ciutat on han parlat del referèndum sense cap mena de problema, com ara l’acte de Catalunya en Comú o el del mateix PSC amb la presència de Pedro Sánchez. "Significa això que a Santa Coloma només es pot parlar de referèndum si és per criticar-lo, però no per donar-hi suport? Ens agradaria que l’alcaldessa ens respongués a aquesta pregunta" remarca Som Gramenet