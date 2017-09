11-S

Setze marxes de torxes per la Independència al Bages i el Moianès

Les marxes de torxes per la independència arribaran a setze poblacions del Bages i el Moianès: Artés, Balsareny, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellnou de Bages, l’Estany, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Santa Maria d’Oló (n’hi pot haver alguna més a darrera hora).

A Manresa, la novena Marxa de Torxes per la Independència és organitzada per la Comissió 11 de Setembre, impulsada per l’ANC i Òmnium Bages, amb el suport de la Fundació Independència i Progrés, PDC, CUP, Demòcrates de Catalunya, ERC, Súmate i Solidaritat. La Marxa comptarà amb la participació d’acordionistes, castellers, grallers, miquelets, sardanistes i tabalers. La concentració es farà a la plaça de Crist Rei, a dos quarts de nou del vespre, per iniciar el recorregut fins a la Plaça Major.

La manresana Fina Dordal farà la lectura del manifest, que a hores d’ara té el suport de 9 partits i entitats i és obert a més adhesions (Assemblea Nacional Catalana, Candidatura d’Unitat Popular, PDECAT, Demòcrates de Catalunya, ERC, Fundació Independència i Progrés, Òmnium Bages-Moianès, Solidaritat per la Independència i Súmate).

Tot seguit, hi haurà el parlament, que enguany anirà a càrrec de Jose Rodríguez @Trinitro, conegut activista a les xarxes socials i membre de Súmate.

L’acte es clourà amb una sardana de germanor i l’actuació dels Tirallongues de Manresa.

Les torxes es poden recollir anticipadament al nou Espai Òmnium, a partir d’aquest dilluns, 4 de setembre, o bé en el mateix inici de la Marxa (des de les sis de la tarda).

Setze marxes al Bages i al Moianès

Artés: dia 10, passeig Diagonal, plaça del Kanal, a dos quarts de deu del vespre

Balsareny: dia 10, plaça de la Mel, a les nou del vespre

Callús: dia 10, Casal del Poble, a les nou del vespre

Castellbell i el Vilar: dia 10, plaça Valentí Puig, a dos quarts de nou del vespre

Castellnou de Bages: dia 10, escola l’Olivar, a dos quarts de nou del vespre

L’Estany: dia 16, plaça del Monestir, a dos quarts de vuit del vespre

Manresa: dia 10, Crist Rei, a dos quarts de nou del vespre

Monistrol de Calders: dia 10, plaça Nova, a dos quarts de nou del vespre

Monistrol de Montserrat: dia 10, plaça de la Font Gran, a dos quarts de nou del vespre

Navarcles: dia 10, parc Marcel·lí Monrós, a un quart de deu del vespre

Navàs: plaça de l’Ajuntament, a les nou del vespre

Sant Fruitós de Bages: dia 10, plaça de l’Església, a les nou del vespre

Sant Joan de Vilatorrada: dia 10, mas Llobet, a dos quarts de nou del vespre

Sant Vicenç de Castellet: dia 10, plaça de l'Ajuntament, a tres quarts de nou del vespre

Santpedor: dia 10, plaça de Catalunya, a les nou del vespre

Santa Maria d’Oló: dia 10, plaça de Sant Antoni M. Claret, a dos quarts de deu del vespre

Una setantena de busos del Bages a l’11-S

Quan encara falten deu dies per a la gran manifestació a Barcelona, ja s’han pràcticament omplert 70 autobusos al Bages.

A Manresa s’han venut 880 bitllets de bus (16 busos) i prop de 300 de tren.

Resta busos a la comarca:

Artés (12)

Calders/Monistrol de Calders (2)

Castellbell/Marganell (4)

Monistrol de Montserrat (1)

Navarcles/Talamanca (4)

Sant Fruitós de Bages (7)

Sant Joan de Vilatorrada (6)

Sant Salvador de Guardiola (4)

Santa Maria d’Oló (3)

Santpedor/Castellnou de Bages (8)