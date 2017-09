Referèndum

Regidors del PSC i d'ICV del Baix Llobregat signen un manifest a favor del referèndum

Frederic Prieto, ex alcalde del PSUC a Cornellà

El manifest, impulsat per Frederic Prieto, ex alcalde del PSUC a Cornellà i anterior president de la Taula pel dret a decidir del Baix Llobregat, serà presentat demà, segons informa Llobregat Digital.

Expectació per veure quins són els signants, en un principi hi ha una barreja d’ antics regidors o fins i tot alcaldes i polítics del Baix Llobregat en actiu. La presentació es farà demà dimarts 5 de setembre a El Prat, concretament a les 11:30 a la Plaça de la Vila, davant de l’ Ajuntament, i està convocada per "Crida del Baix Llobregat."