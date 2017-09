Referèndum

Presentació de la Plataforma Sant Boi pel Sí

Ahir es va presentar la Plataforma Sant Boi pel Sí, formada per totes les entitats i partits que donen suport i faran campanya pel Sí en el referèndum d’autodeterminació del proper 1 d’octubre. La Plaça de l’Ajuntament va ser l’escenari d’aquest acte que va aplegar un gran nombre de santboians i santboianes. Es dóna la circumstància que el govern municipal no ha pres encara una postura davant del referèndum i a dia d’avui no ha manifestat si pensa facilitar les votacions, però els portaveus de la Plataforma donen per fet que els nostres conciutadans podran votar sense cap impediment en els seus col·legis habituals.

A l’acte de dijous es va fer la lectura del manifest de la Plataforma, que va comptar amb dos presentadors de reconeguda trajectòria a la ciutat. Per una banda, la que va ser alcaldessa de Sant Boi entre el 1997 i el 2007 Montserrat Gibert, i per l’altra l’activista social i fundador de la Fundació Marianao Xavier Pedrós. Tots dos donen suport a la Plataforma i es decanten pel Sí en el referèndum.

Els objectius de la Plataforma Sant Boi pel Sí en aquests períodes de pre-campanya i campanya del referèndum són impulsar activitats i accions a nivell local per demanar el Sí, coordinar i participar de les mobilitzacions de suport a persones o institucions que rebin repressió per part de l’Estat per la seva defensa de la democràcia i fer crida a la resta d’entitats, sindicats i col·lectius de la ciutat perquè signin el manifest i s’adhereixin a la Plataforma, sempre preservant el discurs propi de cadascuna de les forces polítiques o entitats que en formin part.

D’aquesta manera, les entitats i partits que treballen per construir la futura República Catalana van donar el tret de sortida a la campanya pel Sí a la ciutat de Sant Boi, plaça tradicionalment difícil, però que els darrers anys ha experimentat un notable increment de l’independentisme i, per tant, amb tota la confiança d’obtenir uns bons resultats l’1 d’octubre.

El manifest ha estat signat inicialment per la CUP, ERC, PDeCat, Demòcrates, ANC, Òmnium i Súmate.