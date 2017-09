1-O

Poble Lliure al Camp denuncia l'increment d'efectius de la policia nacional espanyola i la Guàrdia Civill a Reus

Davant d'aquesta realitat, fa una crida a la mbilització permanent i a la màxima organització.

Un dia després de la Diada, Poble Lliure (PL) a la comarca del Camp ha tingut coneiexemnt de l’arribada d’almenys 5 furgones d’antidisturbis i un número indeterminat d’agents de la Policia Nacional Espanyola a la ciutat de Reus, "una mostra", segons PL "de la por que les oligarquies espanyoles tenen a les classes populars catalanes i, per altra, la mostra clara que la policia espanyola al conjunt dels Països Catalans sols pot actuar com el que és, una força d’ocupació".

Davant d'aquest fet considera "les properes setmanes seran claus pel futur de les classes populars del conjunt dels Països Catalans i de la resta de l’estat espanyol, i cal ser molt conscients que a dia d’avui som una llum d’esperança per molts pobles del món. Per tant, cal ara més que mai estar preparats per la mobilització permanent i ser conscients que hem de respondre una a una totes les agressions de l’estat espanyol, però no caure en cap cas en les seves provocacions ni difamacions. La resposta espontània de la gent a Constantí i Valls és propia d'una situació de ruptura en què el poble va per davant de les organitzacions, i és precisament per això que a partir d'ara caldrà respondre amb més organització que mai".

D'altra banda, PL ha manifestat està orgullossa i satisfeta de la mobilització popular i espontània que donaren les classes populars davant del registre a la impremta de Constantí i al setmanari El Vallenc, i del fet que, enfront la intimidació i la provocació, el poble respongué amb enginy i alegria.