Personalitats de la societat civil illenca signen un manifest en suport al referèndum

Concentració a Palma en suport a la mobilització de l'11-S per la República Catalana

El grup de suport al referèndum català a les Balears ha elaborat una carta que es dirigeix a la ciutadania de Catalunya en motiu de la convocatòria del referèndum d'autodeterminació. Ho ha fet públic, coincidint amb l'aprovació al Parlament de Catalunya de la llei, que apel·la a la ciutadania del Principat a decidir sobre el seu futur en relació a Espanya en forma de referèndum, segons informa dBalears.

En aquesta línia, el grup de suport ha animat a tots els illencs a adherir-se a aquest manifest de suport al referèndum, ja que «Catalunya viu uns moments històrics que culminaran en un referèndum d'autodeterminació el pròxim dia 1 d'octubre. El procés polític català també afectarà, de manera molt important, les Illes Balears», han considerat. A hores d'ara diverses personalitats de la societat civil com Margalida Ramis, portaveu del GOB; Maria Antònia Font, presidenta de la FOLC i membre de l'STEI; el periodista i activista, Antoni Lluís Trobat; membres de la formació ecosobiranista MÉS per Mallorca com el portaveu David Abril i Lluís Apesteguia del Consell, ja s'han adherit al manifest.