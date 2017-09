Referèndum 1-O

Ofensiva de l'Estat contra webs favorables al referèndum i activistes de la campanya

La Guàrdia Civil ha tancat la web de campanya http://Prenpartit.cat de la CUP, que ha respost que demà seria replicada i serà visualitzada de nou.

Per altra banda, Òmnium Cultural ha denunciat aquesta nit que el cos militar ha bloquejat també la web de la Crida per la Democràcia. Poca estona després, però, s’ha obert una nova adreça www.cridaperlademocracia.cat que funciona amb normalitat. Cap a les 20h, la benemèrita també va tancar la primera rèplica de la web de l'ANC, assemblea.eu i la seva web de campanya: el webpelsi.cat, però ja han estat replicades amb l'adreça assemblea.barcelona i webdelsi.eu respectivament. L'estat, segons l'ANC, encara no els ha comunicat encara el tancament de les esmentades pàgines.

També aquesta nit agent del cosa armat han retingut catorze membres d'ERC del Baix Llobregat, a la carretera Vallvidrera-Molins Rei, mentre realitzaven tasques de la campanya, tal i com ha denunciat una de les persones retingudes.

La Guardia Civil continua tancant webs que criden a votar. És gravíssim! D’aquí a un temps, molts que ara callen miraran enrere avergonyits. pic.twitter.com/ytgeim1VCw

A cada web censurada, una web reoberta. A cada atac, més democràcia ✊https://t.co/pG7BM00quI pic.twitter.com/5ej5H5cTj1

— Jordi Cuixart (@jcuixart) 27 de setembre de 2017

Han volgut fer-nos callar. Però res no ens aturarà en la defensa de la democràcia i la llibertat d'expressió 👉🏻 https://t.co/7TD0qhED6m pic.twitter.com/ArlE0kBI35

— Òmnium Cultural (@omnium) 27 de setembre de 2017