1-O

Moviments socials i Podem participaran a l’acte de la CUP pel referèndum a al barri Bonavista de Tarragona

Demà dissabte 2 de setembre el barri de Bonavista acollirà un acte en defensa del referèndum en el qual hi participaran representants de diversos moviments socials així com el màxim responsable de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin. L’acte està organitzat per la CUP i té per objectiu mostrar la defensa del dret d’autodeterminació i la independència des d’una perspectiva d’esquerres.

A partir de les 19:30, després d’una cercavila a càrrec de la Batucada Engrescats, la plaça de la Constitució del barri tarragoní de Bonavista serà l’emplaçament on es realitzaran diversos parlaments polítics per donar resposta a la pregunta “Per què el referèndum?”. Antonio Hurtado, veí de La Canonja i professor de l’IES Collblanc, l’activista del BDS (Boicot Desinversions i Sancions a Israel), Cristóbal García de Nación Andaluza, la dirigent de Red Roja Nines Maestro, el Secretari General de Podem Catalunya i diputat de CSQP Albano Dante Fachin així com la diputada de la CUP-CC Gabriela Serra seran les encarregades de dur a terme les intervencions, de la mà d’Irene Expósito, membre del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona.

Per a la CUP aquest acte, que finalitzarà amb les versions rumberes del grup tarragoní Los Xatus, vol mostrar l’aposta pel referèndum i per la independència des d’una perspectiva d’esquerres, anticapitalista i internacionalista. És per això que han convidat a membres de formacions d’altres punts de l’Estat Espanyol i d’altres formacions polítiques. De fet, l’única intervenció a càrrec de la CUP serà la que durà a terme Gabriela Serra.