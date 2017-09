Referèndum

Mobilització a Palma per protestar per la retallada de llibertats i drets als ciutadans de Catalunya

Davant de la presència del Mariano Rajoy i els presidents provincials del PP

Centenars de persones s’han concentrat aquest migdia davant l’Hotel Gran Melià Victòria en contra de la presència del president del govern espanyol en la clausura en la trobada de presidents provincials del PP. La mobilització estava convocada per la Coordinadora d’Entitats Mallorquines per a la defensa de la democràcia, les llibertats i els drets civils. Cal remarcar que hi havia un ampli dispositiu de seguretat i la presència de manifestants ha provocat alguna escena de tensió en els minuts previs a la conferència que el president del govern espanyol.

Els manifestants han protestar contra l’actitud «repressiva» adoptada pel Govern espanyol davant el referèndum de l’1-O a Catalunya. S’hi han pogut veure moltes senyeres i estelades. Els concentrats han cridat un lema ben clar al president espanyol: els catalans «votaran!».

A més, durant la protesta, també s’han cridat proclames com «independència!», «Aquesta és la vostra democràcia» i, insistentment, «deixau votar el poble català!». Entre els participants a la protesta s’hi ha pogut veure, entre d'altres, a Lluís Apesteguia, conceller insular i membre de l'executiva de MÉS per Mallorca; David Abril, diputat de MÉS i Jaume Mateu, president de l'OCB.

Coordinadora d’Entitats Mallorquines per a la defensa de la democràcia, les llibertats i els drets civils

Aquest dissabte, 23 de setembre, Mariano Rajoy s’està reunit amb els presidents regionals del Partit Popular. No creim que sigui casual que hagin elegit Palma, tenint en compte el moment polític en què ens trobam. Segurament, no era el lloc més avinent que tenien, però pot ser que hi hagi altres interessos per elegir Mallorca com a lloc de trobada. Bé que neguen l’existència dels Països Catalans, però fan mans i mànigues per contrarrestar els lligams lingüístics, culturals, econòmics, socials i polítics que ens uneixen.

Precisament per aquest moment polític que vivim, en un moment d’excepcionalitat política i d’enorme transcendència per al futur, hem constituït aquesta Coordinadora d’Entitats per la Democràcia. Des d’una gran pluralitat, consideram que ara mateix i a Catalunya s’ha declarant un estat d’excepció encobert i s’hi estan vulnerant drets i llibertats bàsiques, com els d’expressió, de reunió, d’informació, d’impremta, d’inviolabilitat del correu... A més, s’estan duent a terme actuacions arbitràries no sustentades en cap llei o sentència, com al suspensió de facto de part de l’autonomia catalana.

La detenció d’alts càrrecs de la Generalitat, que se suma a la imputació i citació de representants parlamentaris i de centenars i centenars de batles i batlesses, és inaudita i inadmissible en democràcia.

Des d’aquí, i amb aquest manifest, volem fer palès el rebuig al govern de l’Estat. Un govern que maltracta la nostra gent i el nostre territori, legislant, a tall d’exemple, a favor de les prospeccions sense tenir en compte l’efecte terriblement negatiu envers les nostres Illes; un govern que ignora de manera continuada les demandes per a millorar el pèssim finançament que no permet poder dotar de serveis públics bàsics a la gent que viu aquí; un govern que ha confós llei i democràcia, política i tribunals.

Perquè des de les Illes Balears coneixem molt bé la incapacitat de diàleg del Govern Rajoy i com, darrere l’excusa constitucional, estan practicant una brutal recentralització del ja per si insuficient i esgotat model autonòmic.

Manifestam que és la mateixa manca de diàleg cap a Catalunya, la incapacitat d’escoltar les demandes ciutadanes, el que ens ha duit a aquest atzucac. És inaudit, a l’Europa del segle XXI, que un estat, suposadament democràtic, actuï de la forma que ho fa l’estat espanyol, amb prepotència i autoritarisme, sense atendre la demanda d’una part significativa de la població.

Les entitats membres de la Coordinadora sempre farem costat a la democràcia. Manifestam que just la democràcia, exercida pacíficament i en llibertat, pot ser la solució als reptes que plantegen els ciutadans i les ciutadanes.

Per tot això deim a Mariano Rajoy que no és benvingut, que no el volem, pels seus continus menyspreus a aquesta terra i a les seves institucions, i per l’autoritarisme i la manca de tarannà democràtic que està demostrant amb la ciutadania de Catalunya. Ho feim per solidaritat, però sobretot perquè cal ser-ne conscients: les llibertats i drets que es retallen als ciutadans de Catalunya demà ens poden ser retallats a nosaltres.

Per això, Mariano Rajoy, no sou benvinguts!