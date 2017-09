REFERÈMDUM

Mobilització a Barcelona per rebutjar els atacs contra els Ajuntaments de Catalunya

’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han anunciat aquest dimecres una convocatòria de tots els alcaldes i alcaldesses del país a la plaça de Sant Jaume per aquest dissabte, 16 de setembre, al migdia, per mostrar el rebuig «a una justícia espanyola que persegueix mitjans de comunicació, paperetes, urnes…i ara alcaldes i alcaldesses després de perseguir la mesa del Parlament i el Govern». Aquesta ha estat una de les accions que han anunciat les dues entitats després de l’anunci fet per la Fiscalia de l’Estat espanyol de citar a declarar més de 700 alcaldes per haver signat un decret de suport polític al referèndum de l’1 d’octubre.

Els alcaldes i alcaldesses catalans aniran a declarar, en el cas de ser citats, davant la fiscalia amb «positivitat i tranquil·litat» perquè «no tenim res a amagar» i amb l’únic objectiu clar de poder donar veu als ciutadans l’1 d’octubre. Així ho han explicat la presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, i el president de l’ACM, Miquel Buch, que han quedat «bocabadats» per l’anunci fet per la fiscalia de citar a declarar més de 700 alcaldes i alcaldesses d’arreu del país.

Els responsables de les dues associacions han garantit davant els mitjans de comunicació que continuaran treballant per fer realitat «una demanda de la gent» que s’ha plasmat en les urnes i fent costat al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat.

Les dues entitats que han garantit unitat d’acció municipalista davant d’una actuació del ministeri públic espanyol trepitja «drets bàsics com el dret de llibertat d’expressió de les persones», segons ha dit Neus Lloveras, qui ha qualitat l’anunci de la fiscalia com «fet sense precedents en una democràcia». Buch ha assegurat que tot plegat és fruit d’una acció desesperada de l’Estat per frenar el referèndum: «Si una persona la persegueix la justícia té un problema. Però si són més de 700 alcaldes els perseguits per la justícia qui té aquest problema no són els alcaldes. És la justícia espanyola».