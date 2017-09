1-0

Milers de persones es manifesten a Bilbo en suport del referèndum

Aquesta tarda, sota la convocatòria Gure Esku Dago de 31.000 persones s'han manifestat pels carrers de Bilbo en suport al referèndum d'autodetrminació de Catalunya, segons informa NAIZ

La marxa ha rebut més adhesions que la celebrada fa dues setmanes, ja que en aquesta ocasió la cita compta amb el suport explícit del PNB i també Elkarrekin Podemos.

La marxa, que ha conclòs enfront de l'Ajuntament de Bilbo, ha partit passades les 17.30 des de la Casella i ha estat encapçalada per una pancarta en la qual es podia llegir ‘Demokrazia/Lliberteu per decidir’. Darrere dels agents reunits en el cap de la marxa, diversos joves han portat en alt urnes en suport al referèndum a Catalunya.

El lema que encapçala la marxa ha estat portat per, entre uns altres, l'escriptora Laura Mintegi, l'antropòloga Mari Luz Esteban, l'expresidenta del Consell de la Joventut d'Euskadi Itxaso Andueza, el excoordinador de Lokarri Paul Ríos, Gorka Mostajo (EGI), Paco Letamendia ‘Ortzi’ o els representants de Gure Esku Dago Zelai Nikolas i Anjel Oiarbide.

A la marxa han acudit delegacions del PNB i EH Bildu, encapçalades per Andoni Ortuzar i Arnaldo Otegi, respectivament. Així, entre els jeltzales estaven els tres diputats generals (Unai Rementeria, Markel Olano i Ramiro González) o els alcaldes de Bilbo i Donostia, Juan Mari Aburto i Eneko Goia. També han marxat bona part del grup parlamentari d'EH Bildu; Arkaitz Rodríguez, secretari general de Sortu i el secretari general d'EA; Pello Urizar, entre uns altres. Han participat així mateix la secretària general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, o Garbiñe Aranburu, secretària general de LAB.

Gure Esku Dago va explicar ahir que la manifestació ha recaptat l'adhesió de PNB, EH Bildu, Elkarrekin-Podemos, Geroa Bai, EH Bai, ELA, LAB, EGI, Ernai, Gazte Abertzaleak, Alternatiba Gazteak, Joventut Habitada, Independentistak eta ANC-EH.

Molts dels assistents congregats en La Casella i apostats a banda i banda de la carretera a l'espera d'incorporar-se a la marxa han portat ikurriñas i, sobretot, esteladas. Al pas de la marxa en diferents moments s'han corejat lemes en favor de la independència i d'ànim a Catalunya, entre aplaudiments a la mobilització i irrintzis. Entre els participants s'han pogut veure també cartells cartells amb lemes ‘Erabaki nahi dugu’o ‘Votem per ser lliures’.

Abans d'arribar a la Plaza Zabalburu, la manifestació s'ha detingut per fer visible una multitud al llarg de la calli Autonomia, moment que molts dels participants han volgut immortalitzar per fer arribar la imatge als ciutadans bascos que s'han desplaçat aquest cap de setmana a Catalunya per seguir els esdeveniments allí i fer arribar al seu torn a la ciutadania catalana les imatges d'un Bilbo replet de defensors del dret a decidir.

En aquest moment, s'ha desplegat una pancarta geganta amb el lema ‘Referèndum és democràcia’ que han captat les fotografies realitzades des d'una certa altura, al mateix temps que un participant ha començat a entonar amb el txistu el simbòlic tema de LLuis Llach ‘L'Estaca’, que ha estat corejat pels manifestants. Al llarg de la marxa també s'ha escoltat en diferents ocasions la melodia de el ‘Txoriak Txori’ de Mikel Laboa.