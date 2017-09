1-O

Milers de persones es manifesten a Bilbo en suport del Referèndum

Milers de persones, 32.000 segons el recompte realitzat per NAIZ i GARA, s'han manifestat a Bilbo en suport al referèndum català, en una marxa convocada per Gure Esku Dago que s'ha vist adornada per un mar de ikurriñas i estelades, així com cartells de proclames en favor del dret a decidir, segons informa NAIZ



La pancarta de la capçalera estava sostinguda per, entre uns altres, pels portaveus d'aquest col·lectiu Ángel Oiarbide i Zelai Nikolas, el exrector de la EHU-UPV Iñaki Goirizelaia, sindicalistes com Maite Aristegi –també exdiputada– o Jesús Uzkudun, de CCOO, o el músic Jabier Muguruza.

A l'acte han acudit sengles delegacions d'EH Bildu i PNB. La parlamentària d'EH Bildu Jasone Agirre ha destacat que milers de persones han omplert els carrers de Bilbo per posar de manifest que «estan a favor de la democràcia, d'un dret tan bàsic com el dret a poder decidir» i, a més, denunciar «l'actitud antidemocràtica de l'Estat espanyol»

Manifest final de Gure Esku Dago



Al final de la marxa s'ha donat lectura a un manifest en el qual s'ha subratllat que «hem donat molts passos junts, tots en la mateixa adreça, per defensar la democràcia i el dret a decidir. Hem demostrat que som un poble solidari i que aquesta solidaritat és part de la nostra identitat».



«Estem aquí per donar el nostre suport al poble català, precisament al moment històric en el qual va a decidir el seu futur», han afegit.



«El referèndum de l'1 d'octubre té tot el nostre suport, perquè és el resultat de la voluntat democràtica del poble català, manifestada i canalitzada a través de les institucions legítimes de Catalunya. Per això, per sobre de persecucions, amigues i amics de Catalunya, volem mostrar-vos el nostre respecte i suport, estem amb vosaltres», ha asseverat.



Han fet un esment especial a «tots aquells ciutadans i ciutadanes, càrrecs polítics i mitjans de comunicació que esteu sofrint la persecució judicial i policial», i han remarcat que «a Euskal Herria també volem ser amos i propietàries del nostre futur. No comencem el camí des de zero, però no és menys cert que hi ha molt treball per fer i que a Euskal Herria hem de treballar el nostre propi camí. No és el moment de quedar-se mirant, sinó el moment per començar a caminar junts, treballar generant confiances mútues i ser creatius»

Missatge de Carme Forcadell

Així mateix, els assistents han escoltat un missatge de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, qui ha agraït el suport «al referèndum que anem a celebrar l'1 d'octubre».

«És molt important per a nosaltres comptar amb el vostre suport per quan nosaltres decidim de forma democràtica i pacífica el nostre futur», ha afirmat.

Així mateix, ha assegurat que «no hi ha democràcia en un Estat que persegueix penalment el debat de les idees i obliga als pobles que formen part d'ell a estar en aquest Estat».

