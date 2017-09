1-0

Més de tres persones es manifesten a Palma en defensa del Referèndum

Sota el lema "Democràcia" que encapçalava la marxa, més de tres mil persones s'han manifestat aquest divendres pels carrers centrics de Palma, des de la plaça d'Espanya fins el Passeig del Born. La Coordinadora d’Entitats per la Democràcia havia convocat la mobilització amb l’objectiu d’exigir "democràcia" i denunciar la situació de «repressió» que s’està vivint.

Durant el recorregut, els assistents han corejat lemes com «els carrers seran sempre nostres», «Visca la terra lliure», «votarem» o «democràcia». En arribar al passeig del Born, una membre de la Coordinadora ha llegit el manifest en el qual es denuncia els atacs a les llibertats que s'estan produint a Catalunya. Des de l'organització han denunciat que el Govern central hagi suspès «parcialment» l'autonomia de Catalunya amb «total arbitrarietat i sense cap llei o sentència que ho avali», ha manifestat. A més, la Coordinadora ha volgut mostrar el seu compromís «absolut» amb la democràcia, les llibertats i els drets civils. "Rebutgem i denunciem els atacs que ara mateix es pateixen a Catalunya", segons informa dbalears.

MÉS per Mallorca viatjarà a Catalunya aquest diumenge 1 d'octubre per a seguir en directe el Referèndum. Hi aniran un grup de deu persones, entre les quals hi ha la diputada Joana Aina Campomar, i altres membres de MÉS de l'executiva com Biel Frontera i Alice Weber. Així com l'exbatle de Manacor Miquel Oliver o el batle de Felanitx, Joan Xamena, i a regidora de Palma Neus Truyol, entre d'altes.