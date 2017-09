11S2017

Més d'un miler de persones a la Marxa dels Vigatants a Vic

Més d’un miler de persones van participar ahir a la nit en la Marxa dels Vigatans a Vic. Un acte que des del 2003 commemora a la capital d’Osona els fets de la Guerra de Successió. L’espectacle ha tingut com a protagonistes les torxes i les 26 columnes vingudes de pobles d’arreu de la comarca. Hi van intervenir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont (via videoconferència), i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Puigdemont, va animar els ciutadans a participar a la manifestació de la Diada. Tenint en compte la proximitat de l’1 d’octubre i l’ofensiva del govern espanyol, va remarcar que “ens convé una gran mobilització”.

Cuixart va assegurat que “els catalans i catalanes votarem, que ningú ho dubti”. Ho ha dit després de recordar que ja són 620 els municipis que s’han compromès a “posar tots els mitjans necessaris” per la votació.

Recuperació de la tradicional manifestació independentista

Amb l'ofrena a la placa de Bac de Roda, es va tornar a fer la tradicional la manifestació independentista a Vic, que aquest cop va aplegar unes 200 persones convocades per organitzacions de l'esquerra independentista. A continuació es va un acte polític on van intervenir, Pep Musté, militant de la CUP i de Poble Lliure i històric de l’independentisme combatiu, i Mireia Sala i Míriam El Mohuadab, del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) d’Osona.

Musté va fer una crida a la desobediència per obtenir la independència. També a construir un nou país “tot capgirant l’ordre econòmic, el sistema polític i l’ordre social i patriarcal”. També va animar les assistents i al poble mobilitzat a continuar liderant el procés independentista. “La sobirania nacional no pertany al parlament autonòmic, sinó al poble i aquest ja ha decidit referèndum tant sí com no”.