#FinsAquiHemArribat

Manifestació a Palma contra la massificació turística

Sota el lema 'Fins aquí hem arribat! Aturem la massificació turística' hi ha convocada una manifestació pel proper dissabte 23 de setembre a les 18:00 hores a la Plaça Espanya de Palma. En els propers dies es donarà a conèixer un manifest. Així ho fan saber a la pàgina de facebook on es fa difusió de la protesta.

En aquesta pàgina es remarca que "Després d’un nou estiu de rècords de turisme a Mallorca, hem pogut comprovar com l’actual model turístic és desastrós des del punt de vista de l’ús dels recursos naturals, de l’ocupació del territori i de l’impacte ambiental, així com també ho és respecte les condicions laborals a les que condemna als treballadors i treballadores de l’illa, o per les dificultats d’accés a l’habitatge que ocasiona".

També s'apunta que "per garantir un futur digne per a la nostra illa és imprescindible posar límits i aturar la massificació turística". En aquesta línia es diu que cal "posar sobre la taula la necessitat de trobar alternatives al monocultiu turístic que ens està conduint al col·lapse social i ambiental i es fa crida al conjunt dels mallorquins i mallorquines a manifestar-se el dia 23.

La convocatòria de la protesta també s'ha difós a twitter @Fins_Aqui i amb l'etiqueta #FinsAquiHemArribat.