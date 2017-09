Manifestació a Palma a favor de la democràcia, les llibertats i els drets civil de Catalunya

La Coordinadora d'Entitats per la Democràcia, que es va constituir la setmana passada i que agrupa una trentena d'associacions, sindicats i partits polítics de Mallorca, ha convocat a la ciutadania a manifestar-se aquest divendres "a favor de la democràcia, les llibertats i els drets socials que ara mateix es veuen amenaçats a Catalunya però també a la resta de l'Estat". La manifestació començarà a les 19:00 a la plaça d'Espanya de Palma i acabarà al Born".

Fonts de la Coordinadora han assegurat que no es tracta d'una mobilització a favor de la independència, sinó que criden "a tots els demòcrates mallorquins a sumar-s'hi, independentment de si estan a favor d'aquest referèndum o del que hi votassin".

A Catalunya, afirmen, s'hi estan vulnerant drets bàsics com el d'expressió, reunió, impremta, inviolabilitat de la correspondència o informació, alhora que s'hi ha suspès de forma arbitrària part de l'autonomia i es persegueixen càrrecs i representants públics.

"El Govern espanyol ha frenat qualsevol via de diàleg, i ara ha impulsat una repressió contra una votació inaudita a qualsevol democràcia avançada, una repressió que també ha arribat a Mallorca" ha assegurat la Coordinadora, en referència al tancament d'una pàgina web mallorquina pro referèndum i la citació a declarar del seu autor o al tancament de la pàgina de Facebook de la pròpia Coordinadora.

Les entitats membres de la Coordinadora, en aquest moment, són: Obra Cultural Balear, Jubilats per Mallorca, Joves de Mallorca per la Llengua, Estudiants en Xarxa, Mallorca Lliure, Grup Blanquerna, Coordinadora d’Assemblea de Docents, Sindicat Alternativa, STEI Intersindical, Unió Obrera Balear (UOB), Cercle Mallorquí de Negocis, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Grup d’Ornitologia Balear (GOB), Òc Mallorca, Majorka Esperantistaro, Fundacions Darder-Mascaró, Memòria de Mallorca, Avançam, Esquerra Oberta Bunyola (EOB), Agrupació DEIA, Alternativa per Santanyí, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Podem Mallorca, Més per Mallorca, Esquerra Republicana Mallorca, Esquerra Unida de les Illes Balears, La Valldemossa que Volem, Bloc per Felanitx i Unió de Pagesos.

Membres de l'entitat han denunciat aquest dijous que ja no podienn accedir a la pàgina de Facebook de la coordinadora.

La xarxa social Facebook els ha comunicat que l'activitat de la pàgina no segueix les condicions de les pàgines de Facebook. D'aquesta manera, els informa que la pàgina ha estat 'despublicada' i els informa que poden demanar una segona revisió de la pàgina per si ha estat un error.

La censura de Facebook a la Coordinadora d'Entitats per la Democràcia, que dóna suport al referèndum d'autodeterminació de Catalunya, s'hauria dut a terme a partir d'una o diverses denúncies d'incompliment de les condicions de Facebook per part d'altres usuaris, segons apunta dBalears